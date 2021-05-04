快訊

比爾蓋茲離婚後財產怎麼分？比貝佐斯案例更棘手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

孕妻LINE「我去醫院」不到一小時就傳嬰兒照 他一字傻回笑壞網友

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本網友接到妻子通知說要去醫院，正準備要趕過去，沒多久妻子卻又傳LINE表示小寶寶已經生下來了，過程甚至不到一個小時。圖擷取自twitter
一位日本網友接到妻子通知說要去醫院，正準備要趕過去，沒多久妻子卻又傳LINE表示小寶寶已經生下來了，過程甚至不到一個小時。圖擷取自twitter

結婚之後，生兒育子就是下個階段的大事，沒有父母會想要錯過孩子降臨在世上的那一刻。不過最近有位日本網友，卻因為妻子的生產速度實在太快，才準備要去醫院就聽到妻子的好消息，過程分享後引起不少網友的回應。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「yuaskyua」最近分享一張他與妻子的LINE訊息記錄。圖中可以看到在6點33分時，懷孕在身妻子突然傳來訊息，只說了一句「我去醫院」。Yuaskyua雖然立即回話，問發生了什麼事，也問該不會是要生了，但妻子一時之間都沒有再給予回覆。

感到擔心的yuaskyua，總算在7點10分時傳訊息，表示因為遲遲沒收到聯絡，所以打算到醫院一探究竟。不過就在23分時，妻子突然傳來一句「生囉」，並且傳了一張小寶寶呱呱墜地的照片。從要去醫院的訊息算起，總計過程才大概50分鐘左右，這快速的過程讓 yuaskyua驚嚇過度傻傻傳了一字「欸？」，也把這個過程分享在網路上。

網友們看到了，紛紛回應「笑了」、「快過頭於是不小心錯過了」、「我也有相同的經驗，丈夫後來也是沒趕上」、「恭喜新生兒誕生」、「平安生下來真的太好了，不過要注意妻子產後的身體喔」、「真的超快好好笑」、「小寶寶很可愛呢」、「祝小寶寶健康成長」。

日本 LINE 新生兒 懷孕

延伸閱讀

嫌店家太難吃他氣到親手做「最棒海鮮丼」 網友看成品敲碗：快開店！

船過不去！橫濱花1億造橋剛完工 遭爆得立刻改建：根本沒測試過

他用吃剩碎骨拼回「全雞骨骼」 網友驚呼：簡直博物館藝術品！

看LINE就知端倪！ 男友偷腥「四大警訊」不可不防

相關新聞

孕妻LINE「我去醫院」不到一小時就傳嬰兒照 他一字傻回笑壞網友

結婚之後，生兒育子就是下個階段的大事，沒有父母會想要錯過孩子降臨在世上的那一刻。不過最近有位日本網友，卻因為妻子的生產速度實在太快，才準備要去醫院就聽到妻子的好消息，過程分享後引起不少網友的回應。

「熱壓起司饅頭」口感焦香鹹甜 創意料理網喊：新商機

許多人喜愛買食材回家自製創意料理，不僅便宜又有趣，有時成品還會美味的令人咋舌。一名網友發文分享自己母親喜愛的創意料理「熱壓饅頭」，加入起司之後焦香鹹甜的口感讓他十分滿意，貼文也引起網友熱烈討論。

竹科媽媽群組設嚴苛審核機制 網友嘲諷：有多少夫妻皆達標？

近年來隨社群媒體的興起，許多新手媽媽為了交流育兒經驗、取得在地教育資訊，常選擇加入地方媽媽社團、群組，然而一名竹科女網友的分享，卻意外揭露「竹科媽媽們」為媽媽群組所設的嚴格審核機制，理由僅為「不讓低端人口加入」，引起網友熱議。

他用吃剩碎骨拼回「全雞骨骼」 網友驚呼：簡直博物館藝術品！

食用烤雞炸雞，最後難免會剩下一大堆骨頭，一般而言，這些骨頭最後都會選擇當作廚餘處理。不過日本最近有位網友在吃完烤雞後，居然用剩下的骨頭，拼回了整隻全雞的骨架，精妙手藝令網友們嘖嘖稱奇。

他收海底撈超狂招待「珍珠奶茶剉冰」網驚：連剉冰機都有嗎

許多餐飲業注重服務品質，希望提供顧客賓至如歸的感受，其中知名火鍋品牌「海底撈」更是服務到家，饕客用餐後常被員工絕佳的服務精神感動。近日一名網友發文詢問「海底撈最厲害的招待」，貼文一出立刻引起網友熱烈討論。

花燈主題「假裝父親的笑話很好笑」 網嗨翻：真笑順

因應2021台灣燈會因疫情停辦，新竹市推出「光臨藝術節」活動，展演2021全國花燈競賽的花燈作天。一名網友發文分享在新竹燈節活動現場發現的幽默作品，該作品寫實的呈現出家庭互動，讓不少網友心有同感，貼文一出引起熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。