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孕妻LINE「我去醫院」不到一小時就傳嬰兒照 他一字傻回笑壞網友
結婚之後，生兒育子就是下個階段的大事，沒有父母會想要錯過孩子降臨在世上的那一刻。不過最近有位日本網友，卻因為妻子的生產速度實在太快，才準備要去醫院就聽到妻子的好消息，過程分享後引起不少網友的回應。
根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「yuaskyua」最近分享一張他與妻子的LINE訊息記錄。圖中可以看到在6點33分時，懷孕在身妻子突然傳來訊息，只說了一句「我去醫院」。Yuaskyua雖然立即回話，問發生了什麼事，也問該不會是要生了，但妻子一時之間都沒有再給予回覆。
感到擔心的yuaskyua，總算在7點10分時傳訊息，表示因為遲遲沒收到聯絡，所以打算到醫院一探究竟。不過就在23分時，妻子突然傳來一句「生囉」，並且傳了一張小寶寶呱呱墜地的照片。從要去醫院的訊息算起，總計過程才大概50分鐘左右，這快速的過程讓 yuaskyua驚嚇過度傻傻傳了一字「欸？」，也把這個過程分享在網路上。
今回の出産の早さを物語る一枚。 pic.twitter.com/UnETC2VK7J— ゆう💙1y7m♀&0m♂ (@yuaskyua) April 29, 2021
網友們看到了，紛紛回應「笑了」、「快過頭於是不小心錯過了」、「我也有相同的經驗，丈夫後來也是沒趕上」、「恭喜新生兒誕生」、「平安生下來真的太好了，不過要注意妻子產後的身體喔」、「真的超快好好笑」、「小寶寶很可愛呢」、「祝小寶寶健康成長」。
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