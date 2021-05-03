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「熱壓起司饅頭」口感焦香鹹甜 創意料理網喊：新商機

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文分享媽媽的創意料理「熱壓饅頭」，引起網友熱烈回響。圖／取自Dcard
一名網友發文分享媽媽的創意料理「熱壓饅頭」，引起網友熱烈回響。圖／取自Dcard

許多人喜愛買食材回家自製創意料理，不僅便宜又有趣，有時成品還會美味的令人咋舌。一名網友發文分享自己母親喜愛的創意料理「熱壓饅頭」，加入起司之後焦香鹹甜的口感讓他十分滿意，貼文也引起網友熱烈討論。

原PO在Dcard發文「你看過壓邊饅頭嗎？」，他說明這是媽媽做給他的創意料理，並貼上兩張「壓邊饅頭」的照片。圖片中可見本來蓬鬆的白饅頭表皮被烤得焦黃酥脆，還有明顯的格紋壓痕，原來就是饅頭版的「熱壓吐司」。原PO也簡單說明作法，將饅頭蒸熟後放入預熱完畢的熱壓機，也可以隨心情喜好加入起司或其他配料，他吃的就是加入起司的版本，「有讓起司融化在裡面了，吃起來不鹹不甜，有飽足感剛剛好」。

貼文一出引起大量留言回覆，許多網友都認為此創意料理看起來十分美味，「商機來了」、「感覺好好吃，好酥好香～」、「好像帕尼尼喔」、「熱壓饅頭！看起來很好吃！」、「超愛熱壓饅頭～起司一起壓到融化也很讚」、「學到了！感覺吃起來會像貝果？」、「蒸好的饅頭拿去烤超好吃（我在家常常這樣搞）」、「我也會這樣吃，有時候用煎的，表皮也會脆脆的，再搭配炒蛋或歐姆蛋。最推薦堅果類雜糧饅頭+蛋！」、「熱壓饅頭超好吃！之前加能多益榛果可可醬下去壓超讚！」。

原PO還在熱壓饅頭中加入起司片，讓口感更加豐富。圖／取自Dcard
原PO還在熱壓饅頭中加入起司片，讓口感更加豐富。圖／取自Dcard

饅頭 創意料理 Dcard

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