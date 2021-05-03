竹科媽媽群組設嚴苛審核機制 網友嘲諷：有多少夫妻皆達標？

近年來隨社群媒體的興起，許多新手媽媽為了交流育兒經驗、取得在地教育資訊，常選擇加入地方媽媽社團、群組，然而一名竹科女網友的分享，卻意外揭露「竹科媽媽們」為媽媽群組所設的嚴格審核機制，理由僅為「不讓低端人口加入」，引起網友熱議。

原PO在PTT「女孩板」（WomenTalk）發文，表示自己誤打誤撞闖進科技業，順勢搬來新竹居住，然而半年來卻意外發現新世界。由於部門有位懷孕女同事，上禮拜閒聊時，她便提及想要加入新竹的媽媽群組，結果發現一個滿知名的竹科媽媽群組。不料，該群組竟然規定須審核父母的學經歷，且理由非常直白就是「不想讓低端人口加入」、「打造有質感的媽媽群組」。

原PO指出要進入該群組，父母雙方至少一方必須為「四大（台清交成）」學士以上、或中字輩以上碩士，退一步則要待過上市上櫃公司五年以上、或至少一方為醫生、律師、公務員；若皆無亮眼學經歷，最少得是創業人士、或家中持有不動產三間以上，還得拿所有權狀證明。此外，群組媽媽們也常為自己及小孩報名多項課程，保守估計光是媽媽跟小孩的學費就要2、3萬起跳，讓原PO大嘆完全可以體會女同事孕後為何充滿焦慮。

多數網友則認為群組的審核機制是為了打造「同溫層」，並沒有感到意外，「其實不同價值觀真的就沒有對錯，真的不需要批什麼」、「不認為不符合她們條件就一定低端，人家要劃分自己同溫層，是她的事情」。

不過卻也有網友針對其審核條件提出質疑，表示應改為「夫妻雙方」皆得符合條件，嘲諷許多人是靠著另一半才能住在竹科附近，意外掀起另一波討論。網友表示「邏輯上來看，如果佔多數直接寫雙方就好啦，幹嘛寫其中一方」、「真的自己有料的媽媽才沒空做這些事情，素質和水準也是不能相比的」、「這種以夫為貴的觀念，不是父權遺毒嗎？還沾沾自喜拿來說嘴…在這個女權高漲的時代聽起來實在是噁心」；然而也有網友舉身邊竹科媽媽的例子駁斥，「我朋友竹科媽媽，她說群組的媽媽幾乎也都在竹科工作，只是為了照顧孩子暫時離開職場，他們則是雙薪彼此常輪班，（孩子）請人照顧」、「竹科太太不一定都花老公錢啊，而且重視子女教育是好事」。