快訊

日職／吳念庭碰到爭議判決 兩分打點逆轉二壘打遭沒收

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹科媽媽群組設嚴苛審核機制 網友嘲諷：有多少夫妻皆達標？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名竹科女網友的分享，意外揭露「竹科媽媽們」為媽媽群組所設的嚴格審核機制，理由僅為「不讓低端人口加入」，引起網友熱議。情境示意圖。圖／Ingimage
一名竹科女網友的分享，意外揭露「竹科媽媽們」為媽媽群組所設的嚴格審核機制，理由僅為「不讓低端人口加入」，引起網友熱議。情境示意圖。圖／Ingimage

近年來隨社群媒體的興起，許多新手媽媽為了交流育兒經驗、取得在地教育資訊，常選擇加入地方媽媽社團、群組，然而一名竹科女網友的分享，卻意外揭露「竹科媽媽們」為媽媽群組所設的嚴格審核機制，理由僅為「不讓低端人口加入」，引起網友熱議。

原PO在PTT「女孩板」（WomenTalk）發文，表示自己誤打誤撞闖進科技業，順勢搬來新竹居住，然而半年來卻意外發現新世界。由於部門有位懷孕女同事，上禮拜閒聊時，她便提及想要加入新竹的媽媽群組，結果發現一個滿知名的竹科媽媽群組。不料，該群組竟然規定須審核父母的學經歷，且理由非常直白就是「不想讓低端人口加入」、「打造有質感的媽媽群組」。

原PO指出要進入該群組，父母雙方至少一方必須為「四大（台清交成）」學士以上、或中字輩以上碩士，退一步則要待過上市上櫃公司五年以上、或至少一方為醫生、律師、公務員；若皆無亮眼學經歷，最少得是創業人士、或家中持有不動產三間以上，還得拿所有權狀證明。此外，群組媽媽們也常為自己及小孩報名多項課程，保守估計光是媽媽跟小孩的學費就要2、3萬起跳，讓原PO大嘆完全可以體會女同事孕後為何充滿焦慮。

多數網友則認為群組的審核機制是為了打造「同溫層」，並沒有感到意外，「其實不同價值觀真的就沒有對錯，真的不需要批什麼」、「不認為不符合她們條件就一定低端，人家要劃分自己同溫層，是她的事情」。

不過卻也有網友針對其審核條件提出質疑，表示應改為「夫妻雙方」皆得符合條件，嘲諷許多人是靠著另一半才能住在竹科附近，意外掀起另一波討論。網友表示「邏輯上來看，如果佔多數直接寫雙方就好啦，幹嘛寫其中一方」、「真的自己有料的媽媽才沒空做這些事情，素質和水準也是不能相比的」、「這種以夫為貴的觀念，不是父權遺毒嗎？還沾沾自喜拿來說嘴…在這個女權高漲的時代聽起來實在是噁心」；然而也有網友舉身邊竹科媽媽的例子駁斥，「我朋友竹科媽媽，她說群組的媽媽幾乎也都在竹科工作，只是為了照顧孩子暫時離開職場，他們則是雙薪彼此常輪班，（孩子）請人照顧」、「竹科太太不一定都花老公錢啊，而且重視子女教育是好事」。

新竹

相關新聞

「熱壓起司饅頭」口感焦香鹹甜 創意料理網喊：新商機

許多人喜愛買食材回家自製創意料理，不僅便宜又有趣，有時成品還會美味的令人咋舌。一名網友發文分享自己母親喜愛的創意料理「熱壓饅頭」，加入起司之後焦香鹹甜的口感讓他十分滿意，貼文也引起網友熱烈討論。

竹科媽媽群組設嚴苛審核機制 網友嘲諷：有多少夫妻皆達標？

近年來隨社群媒體的興起，許多新手媽媽為了交流育兒經驗、取得在地教育資訊，常選擇加入地方媽媽社團、群組，然而一名竹科女網友的分享，卻意外揭露「竹科媽媽們」為媽媽群組所設的嚴格審核機制，理由僅為「不讓低端人口加入」，引起網友熱議。

他用吃剩碎骨拼回「全雞骨骼」 網友驚呼：簡直博物館藝術品！

食用烤雞炸雞，最後難免會剩下一大堆骨頭，一般而言，這些骨頭最後都會選擇當作廚餘處理。不過日本最近有位網友在吃完烤雞後，居然用剩下的骨頭，拼回了整隻全雞的骨架，精妙手藝令網友們嘖嘖稱奇。

他收海底撈超狂招待「珍珠奶茶剉冰」網驚：連剉冰機都有嗎

許多餐飲業注重服務品質，希望提供顧客賓至如歸的感受，其中知名火鍋品牌「海底撈」更是服務到家，饕客用餐後常被員工絕佳的服務精神感動。近日一名網友發文詢問「海底撈最厲害的招待」，貼文一出立刻引起網友熱烈討論。

花燈主題「假裝父親的笑話很好笑」 網嗨翻：真笑順

因應2021台灣燈會因疫情停辦，新竹市推出「光臨藝術節」活動，展演2021全國花燈競賽的花燈作天。一名網友發文分享在新竹燈節活動現場發現的幽默作品，該作品寫實的呈現出家庭互動，讓不少網友心有同感，貼文一出引起熱議。

他停紅燈驚見「計程車長眼睫毛」 網笑：完妝上工超敬業

許多民眾趕時間時會選擇搭計程車，可以省去等車與步行的時間，舒適又快速。近日有網友發文分享在路上看見一台「車燈長睫毛」的計程車，獨特的造型讓他覺得十分新奇，貼文一出引起大量討論，也釣出關於「睫毛車」的內幕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。