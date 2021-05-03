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他收海底撈超狂招待「珍珠奶茶剉冰」網驚：連剉冰機都有嗎
許多餐飲業注重服務品質，希望提供顧客賓至如歸的感受，其中知名火鍋品牌「海底撈」更是服務到家，饕客用餐後常被員工絕佳的服務精神感動。近日一名網友發文詢問「海底撈最厲害的招待」，貼文一出立刻引起網友熱烈討論。
原PO在Dcard發文「海底撈最厲害的招待到底是什麼」，他在文中說明過去以為海底撈最頂級的招待就是生日蛋糕或是高級肉片，沒想到最近聽說其他顧客有收過免費用餐的優惠，他也分享近期收到最特別的招待，「直接端一大碗的剉冰來」。
原PO貼出剉冰照片，圖片可見冰品為奶茶雪花冰基底，加上四大球的冰淇淋、軟糖、巧克力棒以及滿滿的珍珠，還隨冰附上一張手寫小卡，可見員工的用心。
貼文一出引起網友熱烈討論，許多網友也分享特殊的招待經歷，「我升5星的時候，經理幫我免單，然後生日的時候送一盤的澳洲和牛」、「有次一個人吃被招待巧克力香蕉冰淇淋，上面有十幾塊白糖粿⋯⋯有夠飽」、「想到那次一個人吃是用網路訂位，結果到的時候經理直接走出來帶我去包廂」、「厲害的招待大概是褲子被飲料灑到，然後直接送了我一件褲子」、「上次妹妹生日慶生，他直接做一個快16寸的哈根達斯冰淇淋蛋糕！！！旁邊還有餅乾裝飾，而且還有圍一圈炸湯圓加花生粉」、「讓我好奇廚房內部到底有多少東西，連剉冰機都有嗎⋯⋯啊我收到比較特殊的是完整的一條烤魚」。
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