他停紅燈驚見「計程車長眼睫毛」 網笑：完妝上工超敬業

許多民眾趕時間時會選擇搭計程車，可以省去等車與步行的時間，舒適又快速。近日一名網友發文分享在路上看見一台「車燈長睫毛」的計程車，獨特的造型讓他覺得十分新奇，貼文一出引起大量討論，也釣出關於「睫毛車」的內幕。

原PO在FB社團「路上觀察學院」發文分享在路上見到的奇景，一輛造型獨特的計程車停在他旁邊，「等紅燈時往旁邊一看⋯欸！他有眼睫毛欸」。原PO也貼出照片，只見圖中計程車的前方車燈上黏著細細的黑色條狀物，看起來就像是車燈長了眼睫毛，纖長的睫毛也讓車子增添了一分嫵媚，十分引人注目。

貼文曝光後許多網友紛紛留言，「這車太媚了！」、「車是男人的小三，我懂了！」、「車子有分性別的話，這台一定是母的」、「小酒窩長睫毛」、「完妝上工 ，敬業」、「電眼辣妹車」、「眼睛會勾人」、「下雨會不會脫妝」、「哭，連計程車睫毛都比我長」。

也有網友爆料「睫毛車」的內幕，原來這台計程車多在雲林斗六附近載客，因為造型特殊小有名氣，「很久之前看過，在斗六跟台中也有看過，很可愛，有的還會貼亮鑽在大燈周邊，超辣的」、「這台都在雲林斗六趴趴走，搭過一次」、「斗六火車站附近常看到」、「這個在斗六！司機大姐人很棒喔」、「以前在加油站打工，洗車的時候遇到睫毛車，我都會幫它刷兩下，然後有一次就不小心被我拔下來了」。