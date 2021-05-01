快訊

諾富特飯店員工爆料：本館應收一般房客「竟偷藏隔離客人」

小型露營場將鬆綁 634處就地合法 地方憂恐成遍地開花亂象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中油的油比較純？網友齊指關鍵「1要素」：真的有差

聯合新聞網 / 綜合報導
中油加油站。記者邱瑞杰攝影／報系資料照
中油加油站。記者邱瑞杰攝影／報系資料照

你有聽過「中油的油比較純」這個說法嗎？這句話是長期的都市傳說，網友好奇，很多車主賣車會標榜「我的車一路上都加中油」，就能提高身價，難道民營加油站真的有在中油買汽油加料降低成本嗎？引起網友熱議。

網友在PTT「八卦板」發文表示，有個長期流傳的都市傳說「中油的油比較純」，很多車主賣車時都會標榜「我的車一路上都加中油」，就可以提高身價，而根據自己的經驗，以前騎摩托車的時候，用力加速會有頓挫，聽了伯父的話改加中油，沒想到就真的順暢很多。

因此他也好奇，「民營加油站該不會真的有在買中油的汽油，加料降低成本吧？」，網友看了也紛紛回應，「真的有差」、「關鍵在直營店」、「有幾年加他牌，會積碳熄火，清完油路後全部加中油直營店」、「認真回，比較後真的加中油直營好」、「中油是以直營為主，直營比較不會亂來」。

中油公司2018年曾發生95無鉛汽油出包事件，追查發現是桃園煉油廠供應品質不穩，恐造成油箱液位感知器銅片腐蝕、儀表板顯示失準，北部六縣市約579個加油站、估20萬車次都受影響。

有人也好奇中油和台塑誰的油較純，其實兩者製程中都會加入一些添加物優化油質，因此沒誰比較純，另外有些不肖業者會在油槽裡添加其他東西，一般來說，直營店比較不會出現這個情況，因此很多人堅持選擇直營店，而生意好的店家，汽油替換快，自然也比較新鮮。

中油

延伸閱讀

5月天然氣調漲2.99% 家庭用戶每月多支出逾6元

蘭嶼增設聽裝加油站 年底啟用

解決復興區交通困境 桃園砸上億蓋跨河大橋、加油站

閱讀加滿油！中油捐高市圖兩輛通閱書車

相關新聞

中油的油比較純？網友齊指關鍵「1要素」：真的有差

你有聽過「中油的油比較純」這個說法嗎？這句話是長期的都市傳說，網友好奇，很多車主賣車會標榜「我的車一路上都加中油」，就能提高身價，難道民營加油站真的有在中油買汽油加料降低成本嗎？引起網友熱議。

嫌店家太難吃他氣到親手做「最棒海鮮丼」 網友看成品敲碗：快開店！

一碗500元的海鮮蓋飯，想像中裡頭應該放些什麼料呢？日前有位日本youtuber，因為不滿店家以高昂的價格販售海鮮丼飯，卻沒有給出相應的食材，痛批那是「最糟糕的海鮮丼」，並親自購買高級海鮮，示範好的海鮮丼飯該怎麼做才對。

最喜歡人生哪個階段？ 網一面倒喊「這時期」：不用看人臉色

人生每個階段都有截然不同的目標和生活，喜歡和追求的事物也不斷改變。近日有網友就指出，原先他認為最美好的時期是學生時代，直到結婚、生子後，似乎又更喜歡現在的生活，讓他好奇詢問「大家最喜歡人生哪個階段？」貼文引發討論。

缺水難洗澡！ 台中男想奇招「出租浴室」：用一次50元

全台旱象未解，尤其中南部地區水情吃緊，還有地區實施「供五停二」措施，讓當地居民為限水所苦。對此，一名男子在臉書提出「出租浴室」方案，呼籲有需求的民眾可至其家中洗澡，使用一次收費50元，引發討論。

討厭收到千元鈔和一堆零錢 外送員一招反制奧客全場讚

外送服務盛行，許多年輕人或者想兼差打工的人都加入外送行列，對他們來說，最擔心的不是天氣問題，而是遇到奧客。一名外送員在臉書貼文抱怨，他說昨（29）日送餐時收到客人給的錢，當中竟然有45個1元，讓他氣得用一招回擊，獲得眾多網友稱讚。

逛好市多經過這區夫急勸「別過去」 網友秒懂：很難抗拒

美式知名大賣場好市多（Costco）的商品種類繁多，價格又實惠，常常吸引許多消費者光顧，也因此容易讓人買東西買到「失心瘋」，一名女網友日前逛好市多時聽到旁邊一對夫妻的對話，讓她忍不住笑了出來，過程貼到臉書上也引起許多人共鳴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。