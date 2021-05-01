中油的油比較純？網友齊指關鍵「1要素」：真的有差

你有聽過「中油的油比較純」這個說法嗎？這句話是長期的都市傳說，網友好奇，很多車主賣車會標榜「我的車一路上都加中油」，就能提高身價，難道民營加油站真的有在中油買汽油加料降低成本嗎？引起網友熱議。

網友在PTT「八卦板」發文表示，有個長期流傳的都市傳說「中油的油比較純」，很多車主賣車時都會標榜「我的車一路上都加中油」，就可以提高身價，而根據自己的經驗，以前騎摩托車的時候，用力加速會有頓挫，聽了伯父的話改加中油，沒想到就真的順暢很多。

因此他也好奇，「民營加油站該不會真的有在買中油的汽油，加料降低成本吧？」，網友看了也紛紛回應，「真的有差」、「關鍵在直營店」、「有幾年加他牌，會積碳熄火，清完油路後全部加中油直營店」、「認真回，比較後真的加中油直營好」、「中油是以直營為主，直營比較不會亂來」。

中油公司2018年曾發生95無鉛汽油出包事件，追查發現是桃園煉油廠供應品質不穩，恐造成油箱液位感知器銅片腐蝕、儀表板顯示失準，北部六縣市約579個加油站、估20萬車次都受影響。

有人也好奇中油和台塑誰的油較純，其實兩者製程中都會加入一些添加物優化油質，因此沒誰比較純，另外有些不肖業者會在油槽裡添加其他東西，一般來說，直營店比較不會出現這個情況，因此很多人堅持選擇直營店，而生意好的店家，汽油替換快，自然也比較新鮮。