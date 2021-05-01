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嫌店家太難吃他氣到親手做「最棒海鮮丼」 網友看成品敲碗：快開店！

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本youtuber因為吃到一碗糟糕的海鮮丼飯（圖中的丼飯），心生不滿之下，乾脆自己拍片示範如何製作高級海鮮丼。圖擷取自youtube
一位日本youtuber因為吃到一碗糟糕的海鮮丼飯（圖中的丼飯），心生不滿之下，乾脆自己拍片示範如何製作高級海鮮丼。圖擷取自youtube

一碗500元的海鮮蓋飯，想像中裡頭應該放些什麼料呢？日前有位日本youtuber，因為不滿店家以高昂的價格販售海鮮丼飯，卻沒有給出相應的食材，痛批那是「最糟糕的海鮮丼」，並親自購買高級海鮮，示範好的海鮮丼飯該怎麼做才對。

根據日本媒體「Real Sound」報導，經常在youtube介紹海鮮料理的網紅kaneko，日前發表影片，表示前幾天為了慶祝結婚紀念日，於是和妻子到沿海地帶觀光，也在當地享用海鮮料理。他們到了一家門面不錯的店裡頭，點了一碗1980日圓（相當於新台幣507元）的「招牌豪華海鮮丼」，結果卻大失所望。

Kaneko秀出照片，說明這碗海鮮丼飯的缺點在哪。例如他指出，由黃鰭鮪魚的色澤來看，顯然是退冰後過了一、兩天才處理的顏色，新鮮度自然大打折扣。鮭魚則是選了智利產的虹鮭品種，雖然尚稱美味，但價格低廉，不應該在這種丼飯中出現。帶刺上菜的海膽，也被看出是選了便宜的品種。

吃到一肚子火的Kaneko，最後乾脆自己砸下3萬日幣（約相當於新台幣7698元）購買頂級海鮮食材，並且親自示範要如何處理。Kaneko表示，正是因為吃到了「最糟糕的海鮮丼」，所以才想弄出「最棒的海鮮丼」彌補心理平衡。

網紅花了三萬日圓購買高級食材，打造理想中的海鮮丼飯。圖擷取自youtube
網紅花了三萬日圓購買高級食材，打造理想中的海鮮丼飯。圖擷取自youtube

網友看了紛紛表示「在地人表示懂在講哪家，不過Kaneko沒說出來也算客氣了」、「拜託Kaneko出來開店吧」、「結果這片知識量超多的」、「不懂的我可能會『哇有蝦有海膽耶』吃得很開心吧」、「想看如果設定同樣是1980日幣，Kaneko會怎麼做」。

日本 海鮮

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