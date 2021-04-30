最喜歡人生哪個階段？ 網一面倒喊「這時期」：不用看人臉色

人生每個階段都有截然不同的目標和生活，喜歡和追求的事物也不斷改變。近日有網友就指出，原先他認為最美好的時期是學生時代，直到結婚、生子後，似乎又更喜歡現在的生活，讓他好奇詢問「大家最喜歡人生哪個階段？」貼文引發討論。

原PO在網路論壇「批踢踢實業坊」發文表示，他在剛出社會進入職場時，認為身為學生的時光是人生最快樂的時期，尤其是大學四年，雖然還是要準備考試和課業，但基本上壓力不大，自由度也很高。

原PO接著說，但在結婚、生小孩後，發現擁有自己家庭的現在，才是他最喜歡的階段，即使小孩很難照顧、愛哭鬧，養育子女的花費開銷也非常大，但與過去的生活相比，還是覺得當下就是目前為止最幸福的時候。原PO也提到，有未婚的朋友則是很滿意自由又能工作賺錢的現狀，因此他好奇大眾最喜歡的是人生哪一階段。

該文引起熱烈討論，許多網友留言「出社會轉變的階段」、「現在吧，長大最自由」、「現在的自己，知道自己想要什麼、適合什麼」、「大學剛畢業，喜歡的工作，住外面自由」、「現在，錢自己賺自己花，不用看人臉色，不用熬夜挨餓忍病唸書」、「剛出社會那兩年」、「大四到現在，從青春玩樂到追求理想」等，不約而同都認為是「剛出社會時」最自由快樂。

另外，不少網友則提到「大學，領爸媽錢吃喝玩樂，只要不被當就好的那四年」、「大學一直玩，真懷念」、「大學爽到不行，每天開心」、「高中和朋友的感情最好」、「高中，突然好想念」、「真的很懷念高中」、「學生打工時期，用僅有的收入跟朋友盡情揮霍青春」等，點出「學生時代」也是許多人相當懷念的人生階段。