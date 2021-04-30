缺水難洗澡！ 台中男想奇招「出租浴室」：用一次50元

全台旱象未解，尤其中南部地區水情吃緊，還有地區實施「供五停二」措施，讓當地居民為限水所苦。對此，一名男子在臉書提出「出租浴室」方案，呼籲有需求的民眾可至其家中洗澡，使用一次收費50元，引發討論。

針對台中實施停水措施，一名男網友在臉書社團「北屯大小事」發文表示，他家沒有受到限水影響，若有因缺水無法洗澡的民眾，可以向他索取地址，到其家中使用浴室，且「洗一次50元」。

原PO補充，他家沒有浴缸，只有淋浴式的沖洗設備，不過會提供洗髮精、沐浴乳和吹風機，其餘個人盥洗用品如浴巾、毛巾、浴室拖鞋等，則需自備。他強調，自己並非詐騙，只是純粹想幫助因缺水無法洗澡的人，希望外界勿隨意批評，並請真正有需要的人再向他聯絡。

貼文曝光後，引起網友討論，不少人直呼「要幫助就不應該收費啊」、「我可以參與這樣的生意嗎」，認為助人卻收費似乎不妥；但也有民眾認為「便宜啊，50元」、「以後沒水去找你」、「提供場地洗澡已經很不錯了吧，為何水電費不能收？」等，支持這樣的做法。

面對部分網友的質疑，原PO回應，自己不僅供電、供水，還額外提供洗髮和沐浴用品，這樣的收費應比在旅館休息便宜許多，加上他只是普通上班族，真的沒辦法完全免費；至於使用者性別，他則說明目前只接受男生預約，避免發生爭議。