快訊

等了半年！殉職飛官朱冠甍F-5E座機沉海底 今打撈上岸

韻律體操／瑞莎佛心免費培養台將卻遭抹黑 網點出原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

缺水難洗澡！ 台中男想奇招「出租浴室」：用一次50元

聯合新聞網 / 綜合報導
針對台中實施「供五停二」限水措施，一名男網友表示可出租自家浴室，並定價使用一次收費50元，引發討論。 示意圖／ingimage
針對台中實施「供五停二」限水措施，一名男網友表示可出租自家浴室，並定價使用一次收費50元，引發討論。 示意圖／ingimage

全台旱象未解，尤其中南部地區水情吃緊，還有地區實施「供五停二」措施，讓當地居民為限水所苦。對此，一名男子在臉書提出「出租浴室」方案，呼籲有需求的民眾可至其家中洗澡，使用一次收費50元，引發討論。

針對台中實施停水措施，一名男網友在臉書社團「北屯大小事」發文表示，他家沒有受到限水影響，若有因缺水無法洗澡的民眾，可以向他索取地址，到其家中使用浴室，且「洗一次50元」。

原PO補充，他家沒有浴缸，只有淋浴式的沖洗設備，不過會提供洗髮精、沐浴乳和吹風機，其餘個人盥洗用品如浴巾、毛巾、浴室拖鞋等，則需自備。他強調，自己並非詐騙，只是純粹想幫助因缺水無法洗澡的人，希望外界勿隨意批評，並請真正有需要的人再向他聯絡。

貼文曝光後，引起網友討論，不少人直呼「要幫助就不應該收費啊」、「我可以參與這樣的生意嗎」，認為助人卻收費似乎不妥；但也有民眾認為「便宜啊，50元」、「以後沒水去找你」、「提供場地洗澡已經很不錯了吧，為何水電費不能收？」等，支持這樣的做法。

面對部分網友的質疑，原PO回應，自己不僅供電、供水，還額外提供洗髮和沐浴用品，這樣的收費應比在旅館休息便宜許多，加上他只是普通上班族，真的沒辦法完全免費；至於使用者性別，他則說明目前只接受男生預約，避免發生爭議。

該男網友為幫助缺水無法洗澡的民眾，出租自家浴室。圖擷自facebook
該男網友為幫助缺水無法洗澡的民眾，出租自家浴室。圖擷自facebook

限水 停水 沐浴

延伸閱讀

「1床位」月租1350元 屋況曝光網嚇歪：我看了什麼…

為何大樓2樓、3樓眾人最不推？ 過來人警告：排水孔會有湧泉

只喝一口豆漿！男友討債收5元怨「欠錢會衰」 網勸：快逃啊

小二生寫「不洗澡」可省水被老師打X 網友酸：符合台灣教育

相關新聞

缺水難洗澡！ 台中男想奇招「出租浴室」：用一次50元

全台旱象未解，尤其中南部地區水情吃緊，還有地區實施「供五停二」措施，讓當地居民為限水所苦。對此，一名男子在臉書提出「出租浴室」方案，呼籲有需求的民眾可至其家中洗澡，使用一次收費50元，引發討論。

討厭收到千元鈔和一堆零錢 外送員一招反制奧客全場讚

外送服務盛行，許多年輕人或者想兼差打工的人都加入外送行列，對他們來說，最擔心的不是天氣問題，而是遇到奧客。一名外送員在臉書貼文抱怨，他說昨（29）日送餐時收到客人給的錢，當中竟然有45個1元，讓他氣得用一招回擊，獲得眾多網友稱讚。

逛好市多經過這區夫急勸「別過去」 網友秒懂：很難抗拒

美式知名大賣場好市多（Costco）的商品種類繁多，價格又實惠，常常吸引許多消費者光顧，也因此容易讓人買東西買到「失心瘋」，一名女網友日前逛好市多時聽到旁邊一對夫妻的對話，讓她忍不住笑了出來，過程貼到臉書上也引起許多人共鳴。

影／密集恐懼症慎入！上班族出門驚見「大水蟻開趴」 網嚇瘋：快請假

近日受鋒面通過的影響，全台各地紛紛傳出「雨落下的聲音」，氣象專家更表示這波是4月以來最大一場降雨，稍稍緩解水情危機。不過潮溼的水氣也帶來其他困擾，有網友便表示剛打開門準備上班，就發現樓梯間滿是飛蟲振翅狂竄，恐怖影片嚇得人頭皮發麻，只想趕快落跑。

女學生開箱愛馬仕！ 滿滿橘盒「全家福」網看傻：眼睛福利

著名法國品牌「愛馬仕（Hermès）」，是不少人追求的夢幻逸品，亮麗鮮明的橘色外盒，也成為品牌經典代表。而近日一名女網友分享自己的愛馬仕收藏，並貼出她擁有的數十個橘盒的「全家福」，照片一出立刻湧入大批網友討論。

凌晨4點見阿伯掃落葉！ 他感動PO照意外掀網戰：不掃比較好

街道上每天都有清不完的落葉和垃圾，需要清潔人員幫忙維護市容整潔，不過除了清道夫之外，也有不少志工自願協助清掃。一名網友就分享，他在凌晨時看到有位老先生正在掃落葉，讓他內心非常感動，並滿懷感激。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。