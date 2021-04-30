討厭收到千元鈔和一堆零錢 外送員一招反制奧客全場讚

外送服務盛行，許多年輕人或者想兼差打工的人都加入外送行列，對他們來說，最擔心的不是天氣問題，而是遇到奧客。一名外送員在臉書貼文抱怨，他說昨（29）日送餐時收到客人給的錢，當中竟然有45個1元，讓他氣得用一招回擊，獲得眾多網友稱讚。

原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」貼文透露自己最討厭收到1000元鈔票或者一堆1元零錢，偏偏昨天送餐時就收到客人給了這兩樣。他說昨天將餐點送給客人後並告知費用是355元，結果對方拿了一張1000元、45個1元和2個5元，讓原PO看了心裡怒罵「我最討厭的一次都來，我一定要還你一樣」。

原PO看了看費用後說「那我要找你700對吧」，接著就收下對方的1000元，然後拿出600元和45元，並對客人說「加上你手上的55元共700找你」，對方被原PO這招給嚇到，趕緊回頭拿出3張100元付款。

網友們看了紛紛大讚原PO反應超快，「你好聰明！腦筋轉好快」、「這招厲害，有智慧」、「算數好厲害，我還沒搞得清楚」、「完美回擊」、「強中自有強中手，一山還有一山高」；還有人對於客人的行為也覺得不以為然，「真的超討厭把外送員當銀行的客人」、「客人自己不想要零錢，還要給外送員，真的是很自私啊」、「台灣就不喜歡行動支付，要不然大家都方便」。