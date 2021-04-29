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影／密集恐懼症慎入！上班族出門驚見「大水蟻開趴」 網嚇瘋：快請假

聯合新聞網 / 綜合報導
網友準備上班卻遇到大水螞蟻群飛舞擋道。 圖／翻攝自爆怨2公社影片
網友準備上班卻遇到大水螞蟻群飛舞擋道。 圖／翻攝自爆怨2公社影片

近日受鋒面通過的影響，全台各地紛紛傳出「雨落下的聲音」，氣象專家更表示這波是4月以來最大一場降雨，稍稍緩解水情危機。不過潮溼的水氣也帶來其他困擾，有網友便表示剛準備上班，就發現樓梯間滿是飛蟲振翅狂竄，恐怖影片嚇得人頭皮發麻，只想趕快落跑。

一位新竹網友在臉書社團「爆怨2公社」貼出影片，只見樓梯間出現上百隻大飛蟲在空中飛舞，密度之高讓人頓覺寸步難行，原PO無奈表示「剛要上班遇到這情形」，好奇大家會如何反應。

恐怖場景讓觀看者驚叫連連，直呼「不敢過」、「崩潰，進屋請假」、「我會瘋掉」、「老闆，我今天要請假」、「有人打開地獄之門了」、「如果是蟑螂馬上辭職」、「我看過走道都是大隻蟑螂在飛的畫面，驚悚度直接破表」，也有勇者務實表示「穿好雨衣、戴好安全帽闖過去」、「給我電蚊拍我可以玩一天」。

有網友認出這是俗稱為「大水螞蟻」、「大水蟻」的白蟻，但仍表示「怎麼這麼大隻的水蟻啊」、「也太大隻」、「白蟻有那麼大隻的嗎」。此外，內行人也同時提供解決辦法：「下雨天的關係，牠們是趨光性的，燈關掉就沒有了」、「先把燈關掉，30分鐘後就全部飛走了」、「拿桶子裝水，把燈關掉，再用手電筒照桶子裡面的水就解決了」。

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