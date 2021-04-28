女學生開箱愛馬仕！ 滿滿橘盒「全家福」網看傻：眼睛福利

著名法國品牌「愛馬仕（Hermès）」，是不少人追求的夢幻逸品，亮麗鮮明的橘色外盒，也成為品牌經典代表。而近日一名女網友分享自己的愛馬仕收藏，並貼出她擁有的數十個橘盒「全家福」，照片一出立刻湧入大批網友討論。

該網友在網路論壇「Dcard」發文透露，由於疫情影響，她近期回到台灣並正在隔離當中，決定趁著空檔和大家分享自己收藏的愛馬仕小物。她首先貼出一張「橘盒全家福」，照片中的盒子多達13個，由於愛馬仕商品皆要價不斐，從影像中便顯見其財力背景不凡。

該網友接著一一介紹自己的珍藏品項，除了皮夾、卡夾及各類包款之外，絲巾、皮帶及涼鞋等配件也都相當齊全，甚至還有從官網特別預定的客製商品，讓許多網友看了相當羨慕，直呼「看這樣的開箱好過癮，謝謝分享」、「來精品版就是要看這些橘色的酷東西」、「一次開箱那麼多根本眼睛福利」。

不過底下也有人似乎心生妒忌，批評「都自己賺錢買的嗎？不是的話很要不得」、「憑什麼一生下來就吃得飽穿得暖」等，但多數網友則認為，在相關版面貼出精品分享並無不妥，反嗆「投對胎也是一種本事，不要吃不到葡萄說葡萄酸」、「有錢為何不能花」，力挺原PO。

該網友最後補充，自己的收藏商品確實是用父母的錢買的，她也很感激家人給她不錯的生活水平、讓自己買喜歡的東西，且包包都會和媽媽共用；她也強調，自己發文的地方屬於精品版，還是希望大家「好好享受漂亮的包包們」，不要模糊焦點。