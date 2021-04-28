聽新聞
test
0:00 / 0:00

女學生開箱愛馬仕！ 滿滿橘盒「全家福」網看傻：眼睛福利

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友貼出自己的愛馬仕橘盒「全家福」，引起網友熱議。 圖擷自dcard
一名女網友貼出自己的愛馬仕橘盒「全家福」，引起網友熱議。 圖擷自dcard

著名法國品牌愛馬仕（Hermès）」，是不少人追求的夢幻逸品，亮麗鮮明的橘色外盒，也成為品牌經典代表。而近日一名女網友分享自己的愛馬仕收藏，並貼出她擁有的數十個橘盒「全家福」，照片一出立刻湧入大批網友討論。

該網友在網路論壇「Dcard」發文透露，由於疫情影響，她近期回到台灣並正在隔離當中，決定趁著空檔和大家分享自己收藏的愛馬仕小物。她首先貼出一張「橘盒全家福」，照片中的盒子多達13個，由於愛馬仕商品皆要價不斐，從影像中便顯見其財力背景不凡。

該網友接著一一介紹自己的珍藏品項，除了皮夾、卡夾及各類包款之外，絲巾、皮帶及涼鞋等配件也都相當齊全，甚至還有從官網特別預定的客製商品，讓許多網友看了相當羨慕，直呼「看這樣的開箱好過癮，謝謝分享」、「來精品版就是要看這些橘色的酷東西」、「一次開箱那麼多根本眼睛福利」。

不過底下也有人似乎心生妒忌，批評「都自己賺錢買的嗎？不是的話很要不得」、「憑什麼一生下來就吃得飽穿得暖」等，但多數網友則認為，在相關版面貼出精品分享並無不妥，反嗆「投對胎也是一種本事，不要吃不到葡萄說葡萄酸」、「有錢為何不能花」，力挺原PO。

該網友最後補充，自己的收藏商品確實是用父母的錢買的，她也很感激家人給她不錯的生活水平、讓自己買喜歡的東西，且包包都會和媽媽共用；她也強調，自己發文的地方屬於精品版，還是希望大家「好好享受漂亮的包包們」，不要模糊焦點。

愛馬仕 品牌 疫情 Dcard

延伸閱讀

男只想做自由業…女喊沒安全感問該分嗎？ 網：只差做這件事

手頭有400萬先買房還是車？ 網一面倒曝關鍵：當然是選它

名車停黃線用金屬物鎖車牌 網諷「保護好車牌 小心被偷走」

另類傳家之寶！ 他在好市多開幕時買「這盒」：花11年才用完

相關新聞

女學生開箱愛馬仕！ 滿滿橘盒「全家福」網看傻：眼睛福利

著名法國品牌「愛馬仕（Hermès）」，是不少人追求的夢幻逸品，亮麗鮮明的橘色外盒，也成為品牌經典代表。而近日一名女網友分享自己的愛馬仕收藏，並貼出她擁有的數十個橘盒的「全家福」，照片一出立刻湧入大批網友討論。

凌晨4點見阿伯掃落葉！ 他感動PO照意外掀網戰：不掃比較好

街道上每天都有清不完的落葉和垃圾，需要清潔人員幫忙維護市容整潔，不過除了清道夫之外，也有不少志工自願協助清掃。一名網友就分享，他在凌晨時看到有位老先生正在掃落葉，讓他內心非常感動，並滿懷感激。

4外送員齊抵達！激餓女遭酸「是豬嗎」 網怒：吃到你家糧食？

現在外送平台十分方便，只要在家動動手指，等待片刻就能享用美食，唯一稍微不便之處是需要分開下單，才能吃到不同店家的餐點。近日一名女網友發文抱怨取餐時因一次取四單，被鄰居酸「是豬嗎？」，貼文引起網友熱烈討論。

兒寫窩心母親節紙條！ 錯字釀禍令母哭笑不得

鄰近母親節，孩子們精心安排母親節大餐及禮物，期望能夠好好的慰勞辛苦拉拔兒女長大的媽媽。近日，有一名媽媽貼出孩子的母親節紙條，內容卻令她哭笑不得。

他曝「地表剋星青菜」 網崩潰：比香菜可怕1000倍

每個人的飲食習慣皆不同，有些人喜愛品嚐食物的原味，有些人則偏愛重鹹重辣，因此辛香料包括蔥、薑、蒜、香菜皆各有擁護者。然而近日一名網友發文指出1物味道「超恐怖」，貼文引起大票網友崩潰喊認同。

用刀切高麗菜會變黑 行家教1保存關鍵「不會那麼快變色」

高麗菜是餐桌上最常見的菜餚之一，不僅價格便宜還非常有營養，通常婆婆媽媽都會買一大顆然後可吃上好幾天，但高麗菜要怎麼料理保存才新鮮呢？有女網友就在臉書「廚藝公社」發文提問，想知道怎麼樣保存才能讓高麗菜不要那麼快黑掉，網友們紛紛提供方法供原PO參考。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。