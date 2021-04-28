快訊

壹傳媒不賣台灣蘋果日報了！市場指應是「這原因」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

凌晨4點見阿伯掃落葉！ 他感動PO照意外掀網戰：不掃比較好

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享，看到一位老先生在凌晨時協助清掃落葉，讓他相當感動，卻意外掀起網友爭論「落葉該不該掃」，引發討論。 示意圖／ingimage
一名網友分享，看到一位老先生在凌晨時協助清掃落葉，讓他相當感動，卻意外掀起網友爭論「落葉該不該掃」，引發討論。 示意圖／ingimage

街道上每天都有清不完的落葉和垃圾，需要清潔人員幫忙維護市容整潔，不過除了清道夫之外，也有不少志工自願協助清掃。一名網友就分享，他在凌晨時看到有位老先生正在掃落葉，讓他內心非常感動，並滿懷感激。

該名網友在臉書「路上觀察學院」發文表示，他在凌晨4點多時，經過台北的愛國西路，意外看見有位老先生在掃落葉，而往地上一看，發現已經有好幾個成堆的落葉，可見老先生已經掃了很久，讓他直呼「心中真的很感動」。

該文一出，引起網友熱議，許多人紛紛表示「其實很多人在默默付出」、「如果有時間的話，可以一起掃一下」，大讚老先生的行為；不少網友則說「很明顯是退伍軍人」、「忘記自己退伍了」等，笑稱這舉動好似軍營養成的習慣。

此外，「落葉該不該掃」則意外成為討論焦點，有人點出「步道的落葉不要去掃，讓它自然在步道留存，不僅可以保護步道，而且不會揚塵淨化空氣」、「如果沒清掉的話，落葉能保持土壤濕潤」、「其實樹下的落葉最好是讓它自然腐化分解，回歸大地滋養土壤」；但另一派民眾則認為「下雨下久了落葉裡面就潮濕，容易有異味且容易滑倒」、「掃了市容變乾淨很好啊」等，引起一番爭論。

原PO貼出老先生掃落葉的畫面，直呼感激。圖擷自facebook
原PO貼出老先生掃落葉的畫面，直呼感激。圖擷自facebook

退伍軍人

延伸閱讀

用刀切高麗菜會變黑 行家教1保存關鍵「不會那麼快變色」

「路上觀察學院」二度遭臉書無預警下架 網笑：沒交保護費？

公車司機要求「下車不用說謝謝」 內行曝運將心聲：有夠冤

凌晨誰會買？水果店24小時營業 內行揭原因：不打烊更方便

相關新聞

凌晨4點見阿伯掃落葉！ 他感動PO照意外掀網戰：不掃比較好

街道上每天都有清不完的落葉和垃圾，需要清潔人員幫忙維護市容整潔，不過除了清道夫之外，也有不少志工自願協助清掃。一名網友就分享，他在凌晨時看到有位老先生正在掃落葉，讓他內心非常感動，並滿懷感激。

4外送員齊抵達！激餓女遭酸「是豬嗎」 網怒：吃到你家糧食？

現在外送平台十分方便，只要在家動動手指，等待片刻就能享用美食，唯一稍微不便之處是需要分開下單，才能吃到不同店家的餐點。近日一名女網友發文抱怨取餐時因一次取四單，被鄰居酸「是豬嗎？」，貼文引起網友熱烈討論。

兒寫窩心母親節紙條！ 錯字釀禍令母哭笑不得

鄰近母親節，孩子們精心安排母親節大餐及禮物，期望能夠好好的慰勞辛苦拉拔兒女長大的媽媽。近日，有一名媽媽貼出孩子的母親節紙條，內容卻令她哭笑不得。

他曝「地表剋星青菜」 網崩潰：比香菜可怕1000倍

每個人的飲食習慣皆不同，有些人喜愛品嚐食物的原味，有些人則偏愛重鹹重辣，因此辛香料包括蔥、薑、蒜、香菜皆各有擁護者。然而近日一名網友發文指出1物味道「超恐怖」，貼文引起大票網友崩潰喊認同。

用刀切高麗菜會變黑 行家教1保存關鍵「不會那麼快變色」

高麗菜是餐桌上最常見的菜餚之一，不僅價格便宜還非常有營養，通常婆婆媽媽都會買一大顆然後可吃上好幾天，但高麗菜要怎麼料理保存才新鮮呢？有女網友就在臉書「廚藝公社」發文提問，想知道怎麼樣保存才能讓高麗菜不要那麼快黑掉，網友們紛紛提供方法供原PO參考。

他玩刮刮樂先刮獎金區 網友一看「6個大滿貫」直喊絕望

刮刮樂即刮即中的玩法吸引許多彩迷躍躍欲試，台彩也不定期推出多款不同類型彩券吸引民眾來試試手氣，有一名網友在臉書分享自己所買的新款刮刮樂，他一開始就先將獎金區刮開，沒想到一看到金額讓他超傻眼，照片曝光後引起熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。