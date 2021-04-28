凌晨4點見阿伯掃落葉！ 他感動PO照意外掀網戰：不掃比較好

街道上每天都有清不完的落葉和垃圾，需要清潔人員幫忙維護市容整潔，不過除了清道夫之外，也有不少志工自願協助清掃。一名網友就分享，他在凌晨時看到有位老先生正在掃落葉，讓他內心非常感動，並滿懷感激。

該名網友在臉書「路上觀察學院」發文表示，他在凌晨4點多時，經過台北的愛國西路，意外看見有位老先生在掃落葉，而往地上一看，發現已經有好幾個成堆的落葉，可見老先生已經掃了很久，讓他直呼「心中真的很感動」。

該文一出，引起網友熱議，許多人紛紛表示「其實很多人在默默付出」、「如果有時間的話，可以一起掃一下」，大讚老先生的行為；不少網友則說「很明顯是退伍軍人」、「忘記自己退伍了」等，笑稱這舉動好似軍營養成的習慣。

此外，「落葉該不該掃」則意外成為討論焦點，有人點出「步道的落葉不要去掃，讓它自然在步道留存，不僅可以保護步道，而且不會揚塵淨化空氣」、「如果沒清掉的話，落葉能保持土壤濕潤」、「其實樹下的落葉最好是讓它自然腐化分解，回歸大地滋養土壤」；但另一派民眾則認為「下雨下久了落葉裡面就潮濕，容易有異味且容易滑倒」、「掃了市容變乾淨很好啊」等，引起一番爭論。