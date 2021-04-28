他曝「地表剋星青菜」 網崩潰：比香菜可怕1000倍

每個人的飲食習慣皆不同，有些人喜愛品嚐食物的原味，有些人則偏愛重鹹重辣，因此辛香料包括蔥、薑、蒜、香菜皆各有擁護者。然而近日一名網友發文指出1物味道「超恐怖」，貼文引起大票網友崩潰喊認同。

原PO在「爆怨2公社」發文，他在文中說明許多人都抱怨不能接受辛香料，但他持不同想法，並貼上茴香的照片，「老實說…這種（青菜）才恐怖」。

貼文一出引起熱烈討論，許多網友紛紛表示「不能接受」，「這菜唯一的好處就是可以驅蚊」、「臭臭菜」、「這個吃過一次陣亡」、「而且有時候梗老到像在吃草！」、「這是地表剋星，超可怕的」、「真的，超臭」、「小時候吃過一次立刻吐，從此它從家裡餐桌絕跡40年至今」、「味道比香菜可怕1000倍」、「這個我也不行…夏天吃這種菜太多的人，流汗也會有味道」。

也有部分網友替茴香辯解，指出若料理方式正確，茴香非常美味，「會煮的話，它是天菜，我覺得好吃啊」、「炒麻油，或者煎蛋，超級好吃」、「茴香水餃」、「麻油薑絲茴香羊肉」、「切碎加麵糊，煎塊狀，灑一點胡椒鹽就很好吃了，不會有茴香的味道」。