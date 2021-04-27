用刀切高麗菜會變黑 行家教1保存關鍵「不會那麼快變色」

高麗菜是餐桌上最常見的菜餚之一，不僅價格便宜還非常有營養，通常婆婆媽媽都會買一大顆然後可吃上好幾天，但高麗菜要怎麼料理保存才新鮮呢？有女網友就在臉書「廚藝公社」發文提問，想知道怎麼樣保存才能讓高麗菜不要那麼快黑掉，網友們紛紛提供方法供原PO參考。

原PO是從事餐飲業，天天要處理許多食材，因此保存方式相當重要。昨（26）日她在臉書上貼文問道「請問各位，切好的高麗菜，要如何保鮮才不會那麼快黑掉？」從她貼出的照片看到籃子裡有少許的高麗菜，上頭已經出現些許的黑點，因為常常黑掉，讓原PO相當苦惱。

貼文一出，許多人都建議不要用刀切，「用手剝，不要用刀，用袋子裝好冰冰箱，市場老闆教的」、「不要用金屬切，或是泡水」、「我都用剝的，剝完冰起來而已，冰個兩三天也沒黑」、「用手剝的是真的有效」、「手剝較少不會破壞青菜纖維，比較能放，可以適量打冰水、勿多，不然青菜會凍傷」、「我都是用手剝，以及放在大型保鮮盒中保存」、「用菜刀切有鐡質成份菜容易變黑，試試用不含鐵質刀切或是用剝的」。

還有不少內行人分享保存方式，認為「冷度」是關鍵，「刀切泡水，冰箱夠冷也比較不會那麼快變色」、「用多少切多少，切完過個冰水，不用濾乾直接包裝放冰箱，冰箱冷度要夠」、「跟綠花椰菜一樣埋冰塊」。