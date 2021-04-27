快訊

澎湖很美但不適合自助旅行？他指「使用者體驗」是要害

台視華視52台之爭 蔡明忠練台生挾「訂戶民意」施壓NCC

聽新聞
test
0:00 / 0:00

用刀切高麗菜會變黑 行家教1保存關鍵「不會那麼快變色」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友在臉書發文提問，想知道怎麼保存高麗菜才不會變黑。 圖／翻攝自「廚藝公社」
一名女網友在臉書發文提問，想知道怎麼保存高麗菜才不會變黑。 圖／翻攝自「廚藝公社」

高麗菜是餐桌上最常見的菜餚之一，不僅價格便宜還非常有營養，通常婆婆媽媽都會買一大顆然後可吃上好幾天，但高麗菜要怎麼料理保存才新鮮呢？有女網友就在臉書「廚藝公社」發文提問，想知道怎麼樣保存才能讓高麗菜不要那麼快黑掉，網友們紛紛提供方法供原PO參考。

原PO是從事餐飲業，天天要處理許多食材，因此保存方式相當重要。昨（26）日她在臉書上貼文問道「請問各位，切好的高麗菜，要如何保鮮才不會那麼快黑掉？」從她貼出的照片看到籃子裡有少許的高麗菜，上頭已經出現些許的黑點，因為常常黑掉，讓原PO相當苦惱。

貼文一出，許多人都建議不要用刀切，「用手剝，不要用刀，用袋子裝好冰冰箱，市場老闆教的」、「不要用金屬切，或是泡水」、「我都用剝的，剝完冰起來而已，冰個兩三天也沒黑」、「用手剝的是真的有效」、「手剝較少不會破壞青菜纖維，比較能放，可以適量打冰水、勿多，不然青菜會凍傷」、「我都是用手剝，以及放在大型保鮮盒中保存」、「用菜刀切有鐡質成份菜容易變黑，試試用不含鐵質刀切或是用剝的」。

還有不少內行人分享保存方式，認為「冷度」是關鍵，「刀切泡水，冰箱夠冷也比較不會那麼快變色」、「用多少切多少，切完過個冰水，不用濾乾直接包裝放冰箱，冰箱冷度要夠」、「跟綠花椰菜一樣埋冰塊」。

高麗菜

延伸閱讀

高麗菜葉焦心乾賣相差 中區農改場：不是病別擔心

挺農民愛分享 汐止善心人送400顆高麗菜

自發性耕鋤高麗菜？政府農民各說各話陷入羅生門

嘜擱送高麗菜啊！農民擔心菜價回不來便宜到端午

相關新聞

用刀切高麗菜會變黑 行家教1保存關鍵「不會那麼快變色」

高麗菜是餐桌上最常見的菜餚之一，不僅價格便宜還非常有營養，通常婆婆媽媽都會買一大顆然後可吃上好幾天，但高麗菜要怎麼料理保存才新鮮呢？有女網友就在臉書「廚藝公社」發文提問，想知道怎麼樣保存才能讓高麗菜不要那麼快黑掉，網友們紛紛提供方法供原PO參考。

他玩刮刮樂先刮獎金區 網友一看「6個大滿貫」直喊絕望

刮刮樂即刮即中的玩法吸引許多彩迷躍躍欲試，台彩也不定期推出多款不同類型彩券吸引民眾來試試手氣，有一名網友在臉書分享自己所買的新款刮刮樂，他一開始就先將獎金區刮開，沒想到一看到金額讓他超傻眼，照片曝光後引起熱議。

女停車驚見取票機顯示「五字跑馬燈」 網笑翻：傲嬌什麼

隨著科技進步，許多停車場早已更新設備，使用車牌辨識等自動化出入場管制，但也有不少停車場保留原本的按鈕取票系統。近日一名網友發文爆料，當她騎車進某大賣場附設的停車場時，看到取票機上顯示「五字跑馬燈」，讓她猶豫不知是否該按鈕取票，貼文引起大量網友討論。

法國網路「狂讚台灣優點」 她定居3年直言：和想像中差那麼多

「為什麼台灣跟我想像的差那麼多」一名來自法國的Elise，在定居法國時受到當地社群平台及網路的影響，在2019年決定搬到台灣。在搬來以前，原以為自己已經透過網路資訊足夠了解台灣的特色，直到真的在這邊定居後才知道自己大錯特錯，讓她直呼「台灣的便利、安全、風景和美食都超乎想像」。

人妻網紅幫徵友變工具人之亂 「十三瑜」沉寂6天喊告聲明曝光

人妻網紅「十三瑜」日前為男性友人徵友，卻被全網嘲笑對方根本是最強工具人。十三瑜不滿網友留言，24日再度發布聲明表示，將針對惡意留言追究法律責任。不過網友質疑，她發聲明威脅提告，卻不將原文刪除，根本是捨不得原文按讚留言數，直呼「又要觸及率騙廣告客戶，又要廣告客戶不嫌棄你？哪有兩全其美？」

大賣場自助結帳沒人用？ 網曝關鍵原因：不像自助加油有打折

大賣場設有自助結帳設備，可有效減少排隊時間，不過有網友發現使用的人數非常少，大家寧願慢慢等待結帳。其他網友直言，大賣場自助結帳不像加油站有打折，自然無法吸引客人，更懶得為企業節省人力成本，加上自助結帳的重量偵測系統經常故障，每次都要一直請工作人員協助更麻煩。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。