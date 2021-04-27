他玩刮刮樂先刮獎金區 網友一看「6個大滿貫」直喊絕望

刮刮樂即刮即中的玩法吸引許多彩迷躍躍欲試，台彩也不定期推出多款不同類型彩券吸引民眾來試試手氣，有一名網友在臉書分享自己所買的新款刮刮樂，他一開始就先將獎金區刮開，沒想到一看到金額讓他超傻眼，照片曝光後引起熱議。

原PO在臉書「刮刮卡資訊及中獎分享」貼出一張自己買的刮刮樂，玩法共有6局，每一局必須自己骰子的點數要大於對手的點數，才能得到該局的獎金。原PO一開始就先將後面各局的獎金區全部刮開，沒想到一看到金額讓他愣住，因為原PO刮出「大滿貫」，每一局的獎金通通都是頭獎200萬元，讓他哭笑不得地說「這個不知道該說什麼了」。

許多網友看了也笑翻，「六次中頭獎的機會」、「這款很多離頭獎接近，可是結果都讓人失望」；也有內行人一看到金額立刻知道結果，「看到直接噴200元」、「一成頭獎，九成槓龜」、「基本上看到這個就是絕望了啦！哈哈哈…不會有大滿貫的情況」、「基本上有在刮刮樂的都知道，要大滿貫都是小獎堆疊，全開大獎不太可能，哈哈哈…幾乎是0％」。