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女停車驚見取票機顯示「五字跑馬燈」 網笑翻：傲嬌什麼

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友發文爆料在停車場遇到「傲嬌」取票機，貼文引起網友熱烈討論。圖／取自路上觀察學院
一名女網友發文爆料在停車場遇到「傲嬌」取票機，貼文引起網友熱烈討論。圖／取自路上觀察學院

隨著科技進步，許多停車場早已更新設備，使用車牌辨識等自動化出入場管制，但也有不少停車場保留原本的按鈕取票系統。近日一名女網友發文爆料，當她騎車進某大賣場附設的停車場時，看到取票機上顯示「五字跑馬燈」，讓她猶豫不知是否該按鈕取票，貼文引起大量網友討論。

原PO在FB社團「路上觀察學院」貼出兩張照片，可見圖為賣場的附設停車場，一排摩托車正排隊等待按鈕取票入場，然而仔細一看，取票機上跑馬燈竟顯示「哼哼哼哼哼」，有個性的停車取票機瞬間逗樂原PO。

貼文一出引起熱議，網友紛紛表示這是一台「傲嬌」的取票機，「它是在得意什麼」、「售票機生氣」、「哼哼哼哼！不是逃走，而是向我走過來啊？」、「傲嬌的售票機，森七七的不想給妳代幣」、「魔王感覺要跳出來了」、「人性化機器？」、「罷工ing」、「生氣氣了啦」、「你們都錯啦，它只是無聊在哼歌罷了」、「內建語音翻譯系統，引擎聲：哼哼哼哼」。

機車正排隊進入賣場停車場，但一旁的取票機跑馬燈竟顯示「哼哼哼哼哼」五字。圖／取自路上觀察學院
機車正排隊進入賣場停車場，但一旁的取票機跑馬燈竟顯示「哼哼哼哼哼」五字。圖／取自路上觀察學院

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