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法國網路「狂讚台灣優點」 她定居3年直言：和想像中差那麼多

聯合新聞網 / 綜合報導
Elise受到法國當地社群平台及網路的影響，於2019年決定搬到台灣。 圖／不要鬧工作室
Elise受到法國當地社群平台及網路的影響，於2019年決定搬到台灣。 圖／不要鬧工作室

「為什麼台灣跟我想像的差那麼多」一名來自法國的Elise，在定居法國時受到當地社群平台及網路的影響，在2019年決定搬到台灣。在搬來以前，原以為自己已經透過網路資訊足夠了解台灣的特色，直到真的在這邊定居後才知道自己大錯特錯，讓她直呼「台灣的便利、安全、風景和美食都超乎想像」。

YouTube不要鬧工作室》的訪談中，Elise說明近年法國學校和台灣學校有更多的合作機會，使來台的法國學生增加，也因此在社群網站上看到許多法國學生分享台灣的所見所聞，令許多人對於台灣更感到好奇。她更補充，不只法國學生的分享，許多當地媒體及部落客也漸漸開始分享台灣的事情，讓他決定要親眼來台灣見證。

「台灣的便利商店應有盡有，而且無所不在」Elise說明，來台灣之前雖然在網路上找了很多相關的文章，但到當地後真的不敢相信台灣的便利商店竟然能如此厲害，甚至去露營時都能找到超商買東西。同時，她也分享台灣確實很安全，自己半夜離開派對時，可以放心地走在路上。

此外，Elise也分享之前就曾在網路上看過稱讚台灣不但食物多元，人也都很友善，但來到台灣後，Elise從沒想過會遇到「買早餐出現選擇障礙」的問題，甚至希望友善的台灣人不要再在她爬山時提供她免費食物，不然她真的爬不下山。

提及在全球仍持續蔓延中的新冠肺炎疫情，Elise也說明原本在疫情爆發初期，家人都叫她趕快回法國，但沒過多久，反而變成家人想要搬到台灣來，因為法國媒體已經讓她的家人們看見，台灣是在疫情期間最安全的國家之一。

法國 疫情 台灣人 YouTube

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