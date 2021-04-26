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人妻網紅幫徵友變工具人之亂 「十三瑜」沉寂6天喊告聲明曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
網紅十三瑜在文中細數著男性友人對她的好。圖翻攝自十三瑜粉專
網紅十三瑜在文中細數著男性友人對她的好。圖翻攝自十三瑜粉專

人妻網紅「十三瑜」日前為男性友人徵友，卻被全網嘲笑對方根本是最強工具人。十三瑜不滿網友留言，24日再度發布聲明表示，將針對惡意留言追究法律責任。不過網友質疑，她發聲明威脅提告，卻不將原文刪除，根本是捨不得原文按讚留言數，直呼「又要觸及率騙廣告客戶，又要廣告客戶不嫌棄你？哪有兩全其美？」

十三瑜18日在臉書發佈一篇徵友文，文中提及她與一名男性友人關係友好多年，從大學到結婚生子，男方始終陪在身邊，甚至假日還幫忙顧孩子、睡她家的倉庫、過年一起來圍爐，到最後連她婆婆都對男方相當熟悉，她直呼「因為你，我相信男女純友誼」。

該篇貼文吸引5.9萬人按讚、3.4萬人留言，嘲諷這根本是「最強工具人」，甚至還有男方大學室友起底，當年男方不顧媽媽燙傷，卻出門載剛與學長約會完的十三瑜，引發各界炮轟。

十三瑜發布聲明喊告。圖／取自臉書
十三瑜發布聲明喊告。圖／取自臉書

十三瑜沉寂6天後再度發文，她在聲明中表示，很遺憾自己在臉書個人粉絲頁上單純向男性友人致謝的貼文，竟然引發爭議，不但有網友自行延伸文義轉貼、惡意留言，同時還有多家媒體報導，已對她的家人造成影響，甚至連她的孩子也遭起底曝光，對親友所衍生的傷害，她深感抱歉，也難辭其咎。

十三瑜表示，為求家人能早日回歸平靜生活，她懇請曾對這篇貼文發表惡意留言的網友，3日內將留言或相關貼文刪除，她就不追究相關法律責任。

然而網友對她的處理方式並不買單，質疑她刻意不刪除原文，是不希望失去流量與按讚數，網紅兔頭哥留言「正確的危機處理方式應該是刪除原文後發道歉文，若道歉文有惡意留言再提告，對原文留言提告有釣魚嫌疑，可受公評之事實要提告也有困難」。

網紅容樂其也留言「乾脆你自己刪文不就解決了嗎？又要觸及率騙廣告客戶，又要廣告客戶不嫌棄你？哪有兩全其美？」

其他網友則留言「自己一直翻鍋熱炒隔夜冷飯，想要回歸平靜恐比登天還難」、「發一篇文再蹭一波熱度，神操作」、「令人鼻酸，萬一到時候要吿全都吿不成，不就法院認證？」、「又在衝流量了嗎，而且除非對方標記你，不然沒註明是講你的，告成的話拜託你PO上來，之前跑過法院，法官還特別講過要TAG有特定人物才行」。

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