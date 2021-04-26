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大賣場自助結帳沒人用？ 網曝關鍵原因：不像自助加油有打折
大賣場設有自助結帳設備，可有效減少排隊時間，不過有網友發現使用的人數非常少，大家寧願慢慢等待結帳。其他網友直言，大賣場自助結帳不像加油站有打折，自然無法吸引客人，更懶得為企業節省人力成本，加上自助結帳的重量偵測系統經常故障，每次都要一直請工作人員協助更麻煩。
有網友在PTT發文表示，日前到大賣場消費時，發現結帳櫃檯排了10個人，卻只有1名店員在負責結帳，而在一旁的自助結帳機卻沒有人使用，「於是我就一如往常的去自己刷條碼嗶apple pay，買2樣東西大概花15秒的時間，我買完離開，排隊的人群都用奇妙的眼神目送我離開，台灣人是多愛排隊？自己弄一弄趕快走人不是很好？」
其他網友則表示「我比較喜歡跟人互動耶」、「機器冷冰冰」、「因為比較喜歡聽到請支援收銀這句話」、「自助結帳一堆人都卡在重量不對一直重來」、「不想讓店員失業」、「沒比較便宜為什麼要用，你看那個自助加油還打折」、「的確是要打折才會比較吸引人」、「要省時間你上網買不是更快嗎？」
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