快訊

全球「搶救印度」大作戰？每日35萬染疫的斷氣浩劫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大賣場自助結帳沒人用？ 網曝關鍵原因：不像自助加油有打折

聯合新聞網 / 綜合報導
許多大賣場設有自助結帳機器。圖為行動支付示意圖。（路透）
許多大賣場設有自助結帳機器。圖為行動支付示意圖。（路透）

大賣場設有自助結帳設備，可有效減少排隊時間，不過有網友發現使用的人數非常少，大家寧願慢慢等待結帳。其他網友直言，大賣場自助結帳不像加油站有打折，自然無法吸引客人，更懶得為企業節省人力成本，加上自助結帳的重量偵測系統經常故障，每次都要一直請工作人員協助更麻煩。

有網友在PTT發文表示，日前到大賣場消費時，發現結帳櫃檯排了10個人，卻只有1名店員在負責結帳，而在一旁的自助結帳機卻沒有人使用，「於是我就一如往常的去自己刷條碼嗶apple pay，買2樣東西大概花15秒的時間，我買完離開，排隊的人群都用奇妙的眼神目送我離開，台灣人是多愛排隊？自己弄一弄趕快走人不是很好？」

其他網友則表示「我比較喜歡跟人互動耶」、「機器冷冰冰」、「因為比較喜歡聽到請支援收銀這句話」、「自助結帳一堆人都卡在重量不對一直重來」、「不想讓店員失業」、「沒比較便宜為什麼要用，你看那個自助加油還打折」、「的確是要打折才會比較吸引人」、「要省時間你上網買不是更快嗎？」

PTT

延伸閱讀

iOS 15即將推出！新增通知首選項用戶可視狀況自訂類別

完成給10萬！丈夫「特殊癖好」提1任務 妻心動了網勸：三思啊

好市多西瓜啪一聲竟「自爆」 網一看笑瘋：血流成河了

買蜂蜜蛋糕結帳完一看傻眼 他臉綠：被調包成即期品

相關新聞

人妻網紅幫徵友變工具人之亂 「十三瑜」沉寂6天喊告聲明曝光

人妻網紅「十三瑜」日前為男性友人徵友，卻被全網嘲笑對方根本是最強工具人。十三瑜不滿網友留言，24日再度發布聲明表示，將針對惡意留言追究法律責任。不過網友質疑，她發聲明威脅提告，卻不將原文刪除，根本是捨不得原文按讚留言數，直呼「又要觸及率騙廣告客戶，又要廣告客戶不嫌棄你？哪有兩全其美？」

大賣場自助結帳沒人用？ 網曝關鍵原因：不像自助加油有打折

大賣場設有自助結帳設備，可有效減少排隊時間，不過有網友發現使用的人數非常少，大家寧願慢慢等待結帳。其他網友直言，大賣場自助結帳不像加油站有打折，自然無法吸引客人，更懶得為企業節省人力成本，加上自助結帳的重量偵測系統經常故障，每次都要一直請工作人員協助更麻煩。

養3孩月噴7萬元！ 律師大嘆：養小孩就是燒錢

台灣是全球生育率倒數第一，社會已轉為少子高齡化型態。投資達人「銀行家尼莫」日前曬出家中女兒的註冊費明細，光是每學期註冊費就高達1.8萬元。律師林智群則表示，家中3個小孩還要學英文、游泳、音樂，加上幼稚園學費，一個月就噴掉7萬元，直呼「養小孩就是燒錢」。

喜宴出現哪樣菜覺得紅包浪費了？網點名「這1道」：吃這幹嘛

大部分民眾都有參加喜宴的經驗，婚宴菜色更是成為討論話題。近日就有一名網友好奇發文詢問「喜酒出現哪一道會覺得自己紅包浪費了？」掀起熱烈討論。

門上標語讓他看了無法反駁 網友直呼：真正的心靈雞湯

疫情期間，許多店家為了防疫會將店內其他入口關閉，只留一個進出口給顧客通行，就是為了要控管入場人數。不過日前一名網友在臉書社團《 路上觀察學院 》中PO文表示，自己在路上剛好看到「一扇門」上超有哲理的標語，讓他「無法反駁」，PO文一出後，立刻引來萬名網友按讚，紛紛直呼「真正的心靈雞湯！」

一天只上半小時超爽職缺曝光 網驚：吃完便當就下班

錢多、事少、離家近是許多人夢寐以求的工作條件，而工時短的工作也讓不少人羨慕。有網友近日在Dcard發文，寫到「史上最短時數的打工」，只見徵人看板上的工時僅有半小時，不經令原PO直呼「爽缺啊」，更有網友留言稱「我錄取了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。