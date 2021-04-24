一天只上半小時超爽職缺曝光 網驚：吃完便當就下班

錢多、事少、離家近是許多人夢寐以求的工作條件，而工時短的工作也讓不少人羨慕。有網友近日在Dcard發文，寫到「史上最短時數的打工」，只見徵人看板上的工時僅有半小時，不經令原PO直呼「爽缺啊」，更有網友留言稱「我錄取了」。

原PO貼出的徵人看板寫道「誠徵，工作時段16時至16時30分」，雖然未寫工作內容、薪資待遇如何，不過吸引不少網友討論。有網友表示，「工作附員工用餐時間30分鐘，帶便當過去吃，吃完下班」、「時薪160，下班領80，下去」、「我做過最短的時數是2小時，同事都說這不是打工是來郊遊」、「這樣薪水多少」。

不過有網友也認為其中必有陰謀，「可能是24小時又30分鐘，讓你做到累死」、「晚上6點到隔天的晚上6點半」、「搞不好是八大」、「30分鐘這尷尬的時間，我覺得沒有爽到哪裡去」、「我們上班是責任制的喔，下班前沒做完要做完才能走唷」。

而有網友也認真猜測表示，「幫忙開店理貨或休息打掃」、「認真回，幫忙收攤的吧，之前學校附近果汁攤也有在徵這種的」、「會貼出來是因為大家都在放特休沒人了」、「學生賺零用錢的吧，像做家事」。