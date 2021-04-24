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屋主好崩潰！冷氣室外機老歪一邊 發現又是「它」搞鬼
現代社會都市越來越發達，不少人都住在好幾層樓高的公寓裡，對地面下到底藏著些什麼東西，或許顯得有些生疏。最近一位日本網友，就發現自家的地底下，竟然自動長了好幾根竹筍出來，讓他擔心家中的建築，會不會因為這些竹筍而遭到破壞。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，一位twitter網友「kabutomushi」最近在網路上分享照片，表示他家的冷氣機室外機，不知為何往前傾斜了一點點。於是他仔細檢查周圍，結果發現就在冷氣底下，長出了兩顆竹筍，竹筍的尖端頂起了底部，才造成冷氣前傾。
エアコンの室外機が前のめりに傾いていたので、どうしたのかと見てみたのですが… pic.twitter.com/Iw2ZMY7X5p— カブトムシ🔦 (@RyXJSg8V1eZ7mfP) April 18, 2021
kabutomushi表示，其實這早已不是第一次，以前家中四周，就不時看到野生的竹筍出現，像過去設置平台的地方也曾冒出竹筍，推測地底下搞不好有竹筍的根莖存在。這次雖然像往常一樣除掉竹筍，還煮成美味料理吃掉了，但難保之後不會再發，也很擔心住宅因此遭到破壞。
其他網友看到照片，則紛紛表示「只是竹筍還算幸運的…這種牆壁邊緣都有長，很擔心底下有什麼東西」、「感受到了竹筍的根性」、「感覺地板有一天會被刺穿」、「我也是跟竹筍奮戰的一員，這看起來應該是孟宗竹吧？要除根可能得挖60公分深左右喔，加油！」
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