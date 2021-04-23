機車上有濕滑液體！他靠三指催油 卻見「灰色野獸」驚悚現身

騎車上路不僅要隨時注意路況，還要當心「霸王乘客」硬上車！近日一段影片在社群媒體上瘋傳，一名機車騎士發現油門握把有不明的「濕滑液體」後，便使出「三指騎車」的技能，讓後座乘客相當不解。不料下一秒，兩人竟目睹「灰色野獸」現身，只見一隻大灰鼠突然從龍頭右側閃亮登場，把機車座上的兩人嚇得驚聲尖叫，崩潰畫面也遭全程記錄。

網友將這段驚悚的18秒影片分享到臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」，從影片中可見，一名機車騎士載著後座乘客行駛在一般道路上，途中後座乘客發現駕駛使用詭異的「三指一握」法催油門，便向其詢問原因，騎士也回應道「因為握把剛剛有濕濕的東西噴過來」，後座乘客對此感到相當疑惑，並拿出手機側錄下這一刻。

就當兩人都摸不著頭緒的時候，一抹黑影突然現身，只見一隻大灰鼠突然從握把的孔縫中鑽出，把機車上的兩人嚇得花容失色，「啊啊啊」不斷驚聲尖叫。畫面中可以看見，「霸王乘客」雄赳赳氣昂昂地往駕駛的手直直衝去，先是對騎士來個「愛的輕觸」後，便一個轉身往儀表板跑去，彷彿野外觀光一般的模樣，令人怵目驚心。面對這般窘境，機車座上的兩人也只能瘋狂亂叫、直罵髒話，拿這小東西一點辦法也沒有。

離奇驚恐的影片立刻在網路上引發熱議，網友紛紛留言笑稱「3貼要罰錢的知道嗎？」、「笑死，天竺鼠車車」、「五星主廚快餐車」、「米奇嚇到閃尿了」，也有人相當害怕「有夠扯的，會嚇死」、「真的好噁，牠還舔了一下」，部分網友則分享類似經驗「我大學時有次要去發車，結果手直接摸握把上的水蛭，真的也是濕濕的外加黏黏軟軟」、「我上次是壁虎就快暈了」。