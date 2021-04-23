聽新聞
test
0:00 / 0:00
她好奇原子筆末端呈S型凹槽有何作用？ 網友曝「當追劇神器」
原子筆是最被廣泛使用的筆種，不僅好寫、價格也很便宜，有時候還會被當作贈品來送人，一名女網友拿到一支末端呈現S型且凹陷進去的原子筆，讓她好奇這有什麼用途？內行的網友則解釋這可當追劇神器。
原PO在臉書「爆系知識家」貼出一張照片，一支原子筆末端呈現一個S型凹槽的特殊造型，讓她看了一頭霧水，不知道這凹進去的作用為何，於是上網求助鄉民解答，「請問一下：筆後面凹進去，有什麼用途嗎？」
照片一出，許多人紛紛提供正確解答，「日本好像是設計當手機架」、「手機、平板放上去當支撐架」、「手機支架，後面是觸碰筆」、「後面是觸控，凹槽放手機看影片」、「吃飯滑手機看影片時，撐住的支架」。
還有用過的網友分享心得，「認真說是手機架，可是超難用，一直倒」、「手機架，但是有保護殼的話要先拿掉，不然放不進去」、「放手機好用，選舉時拿到候選人送的筆還蠻開心的，有實用」、「手機或平板支架，二支比較好用」、「手機架，但因為旁邊是觸控頭所以非常不好用」、「手機支架，追劇好用」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言