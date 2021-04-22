台灣「這一村」專出美女！她曝地名 網嗨喊：馬上搬去

台灣各地有許多奇特的地名，讓人看了忍不住會心一笑。近日就有一名女網友分享一個有趣的地名標示牌，照片一出，吸引超過1.7萬人按讚，網友直呼「想搬家了」。

該名女網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出一張照片，只見標示牌上寫著，往前是雲林的「莿桐市區」，左轉是「虎尾」，不過仔細一看最下面，右轉走雲74鄉道會到「大美」。原PO見狀後，忍不住發揮想像力，「A：你哪裡人？B：我大美人（撥頭髮）」。

文章曝光後，隨即掀起熱烈討論，網友紛紛笑說「我要搬家去那裡」、「我想搬家了」、「馬上搬去」、「我也想當大美人」、「我媽的朋友住這，每次我媽朋友打來都說：我大美人啦！」、「這是真的，地方雲林人表示，大美那邊的女生都叫自己大美人」。