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年齡成飲食分水嶺？同事曝30歲拒吃路邊攤 網友揭兩大要素

聯合新聞網 / 綜合報導
不少民眾考量到衛生條件，較少吃路邊攤。示意圖／聯合報系資料照片
不少民眾考量到衛生條件，較少吃路邊攤。示意圖／聯合報系資料照片

不少民眾喜愛在熱鬧的路邊攤享用美食，不少美味的當地料理更是隱身於各地攤販中，香氣四溢的小吃富含了台灣濃濃的人情味。有網友分享，日前男同事下班提議吃路邊麵攤，卻有女同事反對表示「30歲後不吃路邊攤」，令原PO疑惑道「到某年齡就不吃路邊攤嗎？」

一名女網友於《PTT》上以「到某年齡就不吃路邊攤嗎？」為題發問，日前下班時有同事臨時起意約吃晚餐，其中有一名男同事提議吃附近的XX麵攤，卻被女同事秒打槍「都30歲了哪有人在吃路邊攤」。對此，原PO事後於文中提出自己的看法，「我自己是31歲的阿姨，不介意吃路邊攤。那家麵攤其實蠻乾淨的，是在騎樓的半開放空間，正餐時間人也很多」，最後也好奇問道「你們介意嗎？」

有網友留言為路邊攤抱不平，「路邊攤是亞洲靈魂食物啊」、「車輪餅、蔥油餅、章魚燒、鹹水雞、蚵仔煎及雞蛋糕，這些都是路邊攤阿，難道過30歲就不吃？」、「「路邊攤超讚的！從小吃到老都值得」、「環境乾淨、口味ok就行吧」、「路邊攤只會固定吃幾間」。

也有網友直指關鍵在於「衛生條件、原料來源」，「一來沒比較便宜，二來衛生原料來源考量」、「主要路邊攤衛生普遍不優」、「年紀越長會越重視衛生跟食材的品質吧」、「開始注重衛生之後就比較少吃了，路邊攤大多很油膩」、「跟年齡相關度不高，衛生條件、口袋深淺才有關」、「年紀大了開始養生，注重飲食品質後，真的不太會去選路邊攤」。

PTT 小吃

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