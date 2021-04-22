寶雅、大創等店齊聚同樓！網一看這景象笑回：化石區無誤

美妝、藥妝及生活雜貨店林立，多樣化的商品吸引女性駐足購買，經常一逛就耗上了大半天，外頭可見大片男友、老公在「等候區」癡癡等待。有網友分享，某間購物百貨將生活百貨、藥妝及日式雜貨店開在同一區，店外休息區畫面曝光後，令他忍不住笑虧「男友石化區」。

一名網友於《路上觀察學院》上發文表示，高雄某間百貨商場將生活百貨寶雅、日系雜貨大創及九乘九文具專賣店規劃於同一區，不少民眾朝聖賣場「大逛特逛」。原PO順手將店外休息區的景象拍下分享，「高雄特色景點，三個願望，一次滿足」。

畫面中可見，休息區的長椅上坐滿了「等待中」的男友和老公們，甚至也有爸爸帶著小孩、爺爺帶著孫子等候著，不少人靜靜坐著低頭滑手機。此景令原PO打趣道，「高雄特色景點，男友石化區，等待是愛的證明」，也有網友透露，該樓層等待區旁邊還有宜得利家居、NET服飾賣場、康是美藥妝店等。

網友紛紛留言表示贊同，「逛完三間半天就沒了」、「進去就是黑洞」、「化石區無誤」、「老公放置區」、「這個老公區勢必要設置充電座」、「這三間店開在一起是什麼邪魔歪道」、「等待區是寶雅旁的宜得利，沙發區都是滿座」、「逛一天沒問題」。