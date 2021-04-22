快訊

勞金局炒股弊案 金管會重罰3投信1350萬元、10人遭解職停業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寶雅、大創等店齊聚同樓！網一看這景象笑回：化石區無誤

聯合新聞網 / 綜合報導
賣場店外休息區畫面曝光，令網友笑稱「男友化石區」。圖擷自路上觀察學院
賣場店外休息區畫面曝光，令網友笑稱「男友化石區」。圖擷自路上觀察學院

美妝、藥妝及生活雜貨店林立，多樣化的商品吸引女性駐足購買，經常一逛就耗上了大半天，外頭可見大片男友、老公在「等候區」癡癡等待。有網友分享，某間購物百貨將生活百貨、藥妝及日式雜貨店開在同一區，店外休息區畫面曝光後，令他忍不住笑虧「男友石化區」。

一名網友於《路上觀察學院》上發文表示，高雄某間百貨商場將生活百貨寶雅、日系雜貨大創及九乘九文具專賣店規劃於同一區，不少民眾朝聖賣場「大逛特逛」。原PO順手將店外休息區的景象拍下分享，「高雄特色景點，三個願望，一次滿足」。

畫面中可見，休息區的長椅上坐滿了「等待中」的男友和老公們，甚至也有爸爸帶著小孩、爺爺帶著孫子等候著，不少人靜靜坐著低頭滑手機。此景令原PO打趣道，「高雄特色景點，男友石化區，等待是愛的證明」，也有網友透露，該樓層等待區旁邊還有宜得利家居、NET服飾賣場、康是美藥妝店等。

網友紛紛留言表示贊同，「逛完三間半天就沒了」、「進去就是黑洞」、「化石區無誤」、「老公放置區」、「這個老公區勢必要設置充電座」、「這三間店開在一起是什麼邪魔歪道」、「等待區是寶雅旁的宜得利，沙發區都是滿座」、「逛一天沒問題」。

延伸閱讀

超商不敗飲品！他推1橘色飲料 網友認同：超經典

技能再進化！超商店員「現做潮T」 驚動網友：未來該不會有月子中心

高中生面試台大法律系 學長姐場外高舉「快逃啊！」

生2子卻15年無性生活想離婚 網見她懷孕方式全傻眼

相關新聞

寶雅、大創等店齊聚同樓！網一看這景象笑回：化石區無誤

美妝、藥妝及生活雜貨店林立，多樣化的商品吸引女性駐足購買，經常一逛就耗上了大半天，外頭可見大片男友、老公在「等候區」癡癡等待。有網友分享，某間購物百貨將生活百貨、藥妝及日式雜貨店開在同一區，店外休息區畫面曝光後，令他忍不住笑虧「男友石化區」。

台北捷運如何提升效益？ 通勤族1建議：這條線打掉重建

不少通勤族搭乘捷運上下班，某些大站尖峰時段運量驚人，但北捷整體還是長期虧損。一名網友近日就發文提出自己的觀點，指出若要提升北捷效益，應該要把某些小站廢掉，結果底下有留言就說，與其廢掉小站，還不如把「文湖線」拆掉重建。

日本辣媽將4歲兒養成「牛郎」疑虐兒 8年後少年近照曝光變小鮮肉

當時年僅4歲的小男孩結城琉雅被辣妹媽媽打扮得超級狂野，不但每天用電髮棒和髮膠梳浮誇牛郎頭、還會穿西裝、戴「大眼仔」（有色隱形眼鏡），完全失去同齡小孩的童真，網友大罵「虐兒」。時間飛逝，今年即將踏入13歲的琉雅最近正式從小學畢業，準備升上中學，媽媽將他的近況拍片上載到YouTube，原來當年的小牛郎大變身成為「純情小鮮肉」，他更染了一頭黑髮，網友看到都讚：「終於像個人！有型！」

有練有差！ 他被房東指定寫告示牌 網一看驚呼：可抵房租了

隨著科技進步，許多公告和宣傳都相當依賴使用3C產品打字，除了省時方便，排版也能整齊乾淨，而相較之下較費力的手寫，則越來越少見。不過近日一名網友分享，自己平時有練字習慣，時常幫房東手寫告示牌，照片曝光後，原PO的一手好字讓網友紛紛直呼「可以折房租了」。

他求「滅蚊神器」 眾全推1物 網：保證一覺好眠

炎炎夏日將至，蚊蟲的季節也將到來，市售的驅蚊用品百百種，如何挑選適合產品考驗消費者的能力。近日一名網友發文詢問「對付蚊子最有效的方法」，貼文引起網友熱烈討論，紛紛提供獨門妙招。

自助餐2肉7菜+3碗飯收費515元！ 網友嚇壞：熱炒可以叫一桌了

自助餐店的菜色、價格常引起討論，一位網友在新北市汐止區某家自助餐店買便當，2份肉加7樣青菜裝成3盒，再加上3碗白飯，結帳時竟然被收了515元，原PO還以為自己聽錯，發文抱怨。許多在地居民回應，這家店是價格貴到有名，經媒體報導，該店家表示可能是當天代班店員算錯了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。