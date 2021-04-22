台北捷運如何提升效益？ 通勤族1建議：這條線打掉重建

不少通勤族搭乘捷運上下班，某些大站尖峰時段運量驚人，但北捷整體還是長期虧損。一名網友近日就發文提出自己的觀點，指出若要提升北捷效益，應該要把某些小站廢掉，結果底下有留言就說，與其廢掉小站，還不如把「文湖線」拆掉重建。

原PO在PTT發文，指出自己對北捷虧錢這件事感到不可思議，「雙北運量那麼大，多少人現在非常依賴捷運通勤上班」。他也直呼如果真的虧錢，應該要「把廢廢的小站廢掉」，像是小碧潭站。原PO同時也詢問眾網友「哪個站廢掉效益最大？」

對此留言紛紛指出，「明德，完全沒看過有人在那鳥站上下車」、「明德，完全沒有存在必要」、「善導寺很廢」、「萬芳啊」。

也有網友認為與其廢掉小站，不如把整個文湖線拆掉重建，「不是要廢站才會提升效益，而是文湖線改建」、「文湖線拆掉重建+1，哪個天兵想出這種一節一節分開車廂的」。

事實上，過去「文湖線應該重建」的話題就時常被網友討論，許多人認為轉乘時很不方便，也有人認為車廂又小又悶。不過也有網友指出，重建難度實在太高了，不但要面臨交通黑暗期，也沒有資金。