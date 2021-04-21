自助餐2肉7菜+3碗飯收費515元！ 網友嚇壞：熱炒可以叫一桌了

自助餐店的菜色、價格常引起討論，一位網友在新北市汐止區某家自助餐店買便當，2份肉加7樣青菜裝成3盒，再加上3碗白飯，結帳時竟然被收了515元，原PO還以為自己聽錯，發文抱怨。許多在地居民回應，這家店是價格貴到有名，經媒體報導，該店家表示可能是當天代班店員算錯了。

一名網友在《汐止集團》臉書專頁發文表示，到中興路上一家自助餐店買便當，總共拿2肉7菜總共9樣菜色，再加上3碗白飯，結帳時竟要價515元，還以為是自己聽錯了。原PO表示，並不是第一次到這家店買餐，雖然明知該店已被負評多次，但心想被批評多了總會改吧，沒想到，「這次我真的驚呆了，原來大家會氣憤不是沒有原因的」，呼籲別再去這家店消費了，「把大家都當成盤子」。

抱怨文一出引發熱議，「驚呆了」、「這太母湯了！不如買便當店」、「515，熱炒可以叫一桌了」、「烤鴨一隻才480說」、「可以買6個大雞腿便當」、「菜價，水電，人工。漲價了嗎？」、「是誰給你勇氣付錢的？不是該傻眼轉身走人嗎？」

還有許多汐止在地人留言，「自從當了一次盤子後沒有去過了」、「我3年前就沒去光顧了」、「太離譜了吧，雖然在我家隔壁，但我只吃過一次。因為吃過一次就嚇到了」、「這太誇張了，怎麼算都不值五百啊」、「顛覆我對數學和科學的想法，算錢的大腦有很高的研究價值」。

據《TVBS新聞台》報導，有民眾表示這家自助餐店「在汐止是很出名的貴」，其他自助餐業者估算，原PO這樣的菜色算一算大概280元就能買到了。對於天價自助餐收費爭議，該店家員工表示，可能是當天的代理結帳員工算錯了。