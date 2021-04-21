他求「滅蚊神器」 眾全推1物 網：保證一覺好眠

炎炎夏日將至，蚊蟲的季節也將到來，市售的驅蚊用品百百種，如何挑選適合產品考驗消費者的能力。近日一名網友發文詢問「對付蚊子最有效的方法」，貼文引起網友熱烈討論，紛紛提供獨門妙招。

一名網友在PTT發文詢問「睡覺對付蚊子最有效的方法？」，他在文中說明許多人應該都有被蚊子吵的睡不好的經驗，也列舉多數常見的處理方式，「戴口罩睡覺、跟他耗直到打死才睡、捕蚊燈、蚊香、蚊帳、滅火器」，不過因為蚊蟲肆虐的問題解決未果，讓他疑惑直問「哪招最有效呢？」

貼文一出引起熱議，許多網友認為蚊帳最有效，「蒙古包蚊帳啦」、「 蚊帳啊，最一了百了」、「蚊帳無敵」、「蚊帳，掛好保證一覺好眠」、「蒙古包蚊帳，配兩條棉被加電蚊拍」、「蚊帳，看蚊子在外面戳戳戳進不來很療癒」、「這五年來用蚊帳才發現相見恨晚，真的一覺好眠不憂鬱」。

也有網友留言提供各式秘方，「工業扇吹自己，讓蚊子無法飛近」、「冷氣開18度」、「手伸出來給他吸血，別吵我睡覺就好」、「全包起來只露出耳朵，聽到嗡嗡聲就朝自己巴下去」、「把耳朵蓋起來，就聽不到了(認真)」、「另一半裸睡⋯⋯自己包緊緊離他遠一點」、「室內防蚊噴霧，貴但是有效，而且噴完10分鐘就沒味道了，討厭蚊香味道的可以試試」。