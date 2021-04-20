把外送員當「愛神邱比特」？男點餐給妹子驚喜 網看餐點笑歪

近年外送平台崛起，許多民眾看中懶人商機，紛紛投入外送員的行列，讓自己賺更多錢，不過，除了送餐外，外送員也兼任「媒人」了嗎？日前有外送員接一個奇葩訂單，一名顧客要給女性友人驚喜，竟要求外送員幫忙傳話，而外送員看到顧客訂的餐點，當場傻眼了。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」表示，近日他接到一名年輕客人的訂單，對方買了一個便當想給心儀女性「驚喜」，告訴原PO「幫我打通電話通知XXX，轉告她我幫忙訂午餐了，請她不用買」，並要求原PO馬上打電話給女方，「因為她不知道（幫買午餐這件事）請她等您，謝謝喔！」

眼看原PO沒回應，該名客人似乎心急了，繼續傳訊息催原PO，「請問聯繫到她嗎，謝謝」，後來原PO尷尬地回覆，「痾...這種事情不應該由我來說吧？」，並在心裡OS「年輕人，你可以追妹子還要我當傳話筒，而且你叫便當欸，是有什麼驚喜，憑實力單身？」

貼文一出，引起許多網友笑翻，紛紛回應「告白送什麼便當，這不是魯蛇在做的事嗎？」、「訂餐型工具人，餵飽別人未來的老婆」、「現在的妹子有那麼好追嗎？一個便當就可以了」、「不熟的誰會接受便當，況且還是便當，落漆了啦！」

也有外送員遇過類似的經歷，「我之前送過一單也要我說一些『寶貝加油』的話；隔天又接到同一個人的，送到的時候女生要我直接丟垃圾桶」、「我遇過要我送餐給別人的，但別人根本不知道是誰送的，本來還不收餐的」、「我也送過兩個豬腳飯，送到了人家的表情又是豬腳飯，好想跟訂餐的男生說，女生怕胖不要給豬腳」。