人妻好市多採買…揹嬰沒法彎身 前排帥男1舉動暖炸上萬網友

常聽人說台灣最美風是人，暖心帥哥再+1！一位女網友到好市多購物，到製冰機取用冰塊時，因揹著小嬰兒不方便彎身，本想放棄，排在前面的一位帥哥注意到她的狀況，馬上把手上的冰塊讓給她，令女網十分感動發文感謝。貼文吸引1.4萬人按讚，還有現場目擊者留言證實，大讚「人帥心更帥」、「太暖冰塊都融了」。

一位女網友在《Costco好市多商品經驗老實》發了一篇「謝謝暖男文」表示，揹著小嬰兒到好市多購物，排隊等著取用製冰機的冰塊時，發現兩台製冰機，一台已空，另一台冰塊所剩無幾，需要彎身探進製冰機內才能挖到冰塊，因揹著嬰兒不方便，正想放棄轉身走時，排在前面的一位男性消費者似乎發現了她的難處，隨即將手上的冰塊整包給她，還問了句「一包夠嗎？」，還擔心原PO不夠，可以把第二包給她。

「這帥哥又帥又暖，實在萬分感謝！」原PO表示當了媽媽，抱著、揹著、推著小孩，行動上有各種的不便，多數時候都只有被插隊的份，很好遇到好心人，在好市多能遇到暖男帥哥的協助，「真心謝謝這位先生」。

貼文吸引了1.5萬人按讚，一位疑似暖男本尊留言「不用客氣XD」，讓眾網友暴動留言讚賞，「人帥心也帥」、「推一個，被暖到」、「太暖冰塊都融了」、「最美的風景」、「人間自有溫情在」。

還有同為媽媽的網友留言，「當媽媽揹個小孩很辛苦就算了，被插隊只能靜靜看著……忍住不能跟人理論，又要考慮到小朋友的立場擔心被嚇哭，當媽媽真的很為難～辛苦了！」、「真的～連倒垃圾都被擠開」、「超棒的暖男，溫暖人心！」、「也希望將來你能把收到的這份照顧往下傳出去」。