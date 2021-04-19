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住高雄非常幸福？網點出「兩點致命傷」讓當地人仍北漂

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇地發問住在高雄的優缺點。聯合報系資料照片／記者楊濡嘉攝影
有網友好奇地發問住在高雄的優缺點。聯合報系資料照片／記者楊濡嘉攝影

雙北因就業機會多，使不少人都會「北漂」來工作，但日前卻有網友好奇地發問住在高雄的優缺點，並說明高雄除了路大條，且物價與房價都相較於北部低，生活空間都寬敞許多，讓他直呼「住在高雄是不是算非常幸福了？」

原PO在PTT以「說真的住在高雄，算非常幸福了吧？」為題發問，並解釋高雄的路大條、開車好開且停車位好找，百貨公司也超多，根本不怕沒地方去，連物價也相對便宜，相同飲料店也比台北便宜，其中，無論是房價還是餐廳價格，都比天龍國便宜許多，整體的生活環境都寬敞舒適，不像台北餐廳都小小間，人多擁擠。

針對能在高雄從事的戶外活動，原PO也說明，在高雄想爬山也有柴山及動物園，文青的地點也有駁二和衛武營。另外，交通的部分也是十分便利，不但有捷運、輕軌還有高鐵，基本上所有知名的景點，大眾交通工具都能抵達。

此文一出，不少北漂後回高雄的網友皆留言說明，「 剛北漂回來，高雄醫療資源也還不錯，熱門門診掛號也不像台北，需要等超久」、「除了工作機會薪水差、空污，其他我覺得高雄算不錯」、「我自己是滿愛高雄的生活節奏啦，只是薪水和職場環境真的QQ」、「起碼同樣價格可以租到比較好的房間」。

但也有許多網友點出高雄的缺點就是「空氣差」、「薪水低」，紛紛表示「空氣是致命傷吧」、「幸福到支氣管過敏的我快吸不到空氣了」、「薪水很低，你覺得幸福嗎？」、「近幾年空汙真的會死人」、「如果很幸福，為什麼那麼多人北漂」？

台灣北漂族人數眾多。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影
台灣北漂族人數眾多。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影

高雄市 北漂 PTT

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