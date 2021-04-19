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房東太太願為北漂房客「台北買間房」 網驚：一生只租你一人

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文爆料遇到「強大房東」，貼文引起網友熱議。示意圖／ingimage
一名網友發文爆料遇到「強大房東」，貼文引起網友熱議。示意圖／ingimage

對租屋族來說遇到好房東是最幸運的事，可以避免許多麻煩事，在外租屋也可以感受到家的溫暖。近日一名網友發文分享租屋趣事，爆料遇到「強大房東」，貼文一出引起網友熱議。

原PO在FB社團「爆廢1公社」發文分享一則Line對話截圖，直呼「這個房東太強大了」。只見對話中房客表示即將搬去台北工作，下個月需要退租，沒想到房東太太回覆她在台北也有幾間房子，要房客提供台北工作的地址看離哪間近，更霸氣說：「如果都沒近的，我可以在附近買一間。」

沒想到房客貼出的地址是法務部矯正署台北監獄，他坦言自己未來幾年都要待在裡面，要租屋「可能要等假釋了」。房東太太一聽仍沒放棄，竟問「你不需要地方放東西嗎？」

貼文一出引起熱烈討論，網友紛紛表示案情不單純，「租你九族」、「房東很猛，房客更猛」、「怎麼感覺關係不單純啊」、「一生只租你一人」、「房東太太連監獄也要買下來了」、「房東太太：你就算化成灰，我也有靈骨塔可以給你放」、「當初提早開口不想努力，就不用進去蹲了」。

房客因調職需要搬家，沒想到房東太太表示願意為房客「在台北買一間房」，逆轉結局驚呆網友。圖／取自FB粉專「爆廢1公社」
房客因調職需要搬家，沒想到房東太太表示願意為房客「在台北買一間房」，逆轉結局驚呆網友。圖／取自FB粉專「爆廢1公社」

房東 房客

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