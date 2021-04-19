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鳳梨和魯肉各有擁護！他問「台灣最強罐頭」 老饕揭1物：一罐搞定

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文詢問「台灣最強罐頭是誰」，貼文引起網友熱議。圖片來源／ingimage
一名網友發文詢問「台灣最強罐頭是誰」，貼文引起網友熱議。圖片來源／ingimage

台灣美食多元，罐頭食品也相當豐富多樣，許多經典品項更是歷久彌新，是餐桌上的不敗聖品。近日一名網友發文詢問「最強罐頭是誰」，貼文引起網友熱烈討論。

一名網友在PTT發文詢問「台灣最強罐頭是哪個？」，他在文中說明從罐頭可以看出一個國家的飲食習慣跟口味偏好，「如果只能選一個台灣代表的罐頭你會選哪個？」他則最喜愛廣達香肉醬，「我個人覺得廣達香肉醬最強沒有之一」。

貼文一出引起各方論戰，其中甜罐頭網友一致認同鳳梨罐頭，「鳳梨好嗎」、「鳳梨罐頭，超甜」。而鹹罐頭則各自有擁護者，「海底雞 」、「鮪魚罐頭」、「麻婆豆腐啦」、「青葉魯肉飯，香的不得了~」、「麻婆豆腐，吃過的根本三生有幸~ 那個扮飯的滋味，想到還會流口水」、「蔭瓜沒有之一」、「紅燒鰻或茄汁鯖魚，都很下飯」、「大茂黑瓜，土豆麵筋」、「絕對是蔭瓜，老人可以餐餐都配」、「土豆麵筋光醬汁就能配飯吃了，神器」。

其中茄汁鯖魚獲得最高票，因其味美又方便拌飯、下麵，最適合懶人料理，「茄汁鯖魚，不服來辯」、「茄汁鯖魚，家裡煮陽春湯麵丟進去」、「鯖魚罐頭能煮麵」、「懶人煮麵就是茄汁鯖魚整罐下去，加要吃的料，連調味都省了」、「我媽很愛在颱風天停電時開茄汁鯖魚罐頭下麵給我們吃！好懷念喔」、「茄汁鯖魚，煮麵、火鍋一罐搞定」、 「鯖魚罐頭阿，摻在麵裡我可以吃8球麵」。

PTT 創意料理

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