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他夾「4菜1肉1魚」自助餐才35元 超佛餐廳地點曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享佛心自助餐。圖／取自Dcard
網友分享佛心自助餐。圖／取自Dcard

近年物價上漲，連自助餐的價格也連連漲價，若夾到魚或肉等菜色，結帳時常會被老闆的報價嚇到，不過有網友分享，在台中地方法院的自助餐超佛心，4菜1肉1魚只要35元，白飯則是5到10元，老闆娘有時還會要他再去多夾一點菜，非常大方。

有網友在論壇Dcard發文表示，在讀高中時常去台中地方法院吃自助餐，他貼出當時的餐盤，上有4菜1肉1魚1湯，且每道的份量都非常多，幾乎是塞滿餐盤到溢出來，想不到這些菜色只要35元，白飯則是小碗5元、大碗10元，還可以喝湯，非常佛心。

該網友表示，「在法院吃飯偶爾還可以看到法警把嫌犯押上去開庭，有時候是幾個法警和幾個嫌犯而已，有時候會看到一大票嫌犯周圍圍著一堆法警，比普通自助餐的電視好看太多了，根本CP值爆棚」。

該網友補充表示，「有時候算完錢阿姨還會叫我再去夾一點菜；湯品不只圖中的鹹湯，還有甜湯，不過不甜；遇過阿姨發香蕉給在場的大家吃；牆上貼不能偷餐盤，違者法辦，感覺極度有嚇阻力」。

其他網友則留言表示「身為屏東人必須說，這樣也太便宜了吧，而且看起來不會很油」、「高中去吃，在那邊遇過校長」、「好扯這是成本價賣嗎」、「把父母親繳的稅吃回來」，還有人說「覺得台中醫院的也很佛」、「台中市政府地下室的也不會太貴」。

佛心 Dcard

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