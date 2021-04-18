討厭吃吐司特地點日式套餐 打開餐盒讓她崩潰

台灣美食眾多，無論是早中晚餐都有多元的選擇，有時甚至會推出「創意料理」，吸引大批民眾嚐鮮。日前就有一名女網友在PTT中PO文提到，自己非常不喜歡吃吐司，於是特別在某間早餐店點了一定不會有吐司的日式套餐，沒想到餐點送到家後，打開一看竟收到「吐司版壽司」，讓她開玩笑大喊「為什麼要欺騙我的感情！」

原PO在文中提到，近日她在某早餐店點了一份「日式套餐」，套餐內容物標示有「壽司」、「芙蓉蛋」和「豬排」，隨後確認完就下訂了，沒想到外送抵達後打開餐盒卻看到包著吐司的「壽司」。

從貼出照片中可見，餐點裡有豬排、九層塔芙蓉蛋，還有三塊用吐司做成的「壽司卷」，店家將原本壽司裡的米飯，改為吐司並包著肉鬆、小黃瓜和番茄醬，與我們平時看到的「日本壽司」有很大的落差，讓原PO不禁無言說道「這是吐司之亂。」

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，紛紛留言回應，「好特別，沒吃過這樣的吐司」、「會不會是剛好店家沒米了」、「笑死，怎麼會有這種壽司啊」、「真的是第一次看過」、「老闆真的太有才了」、「太特別的早餐了」、「真是神奇的早餐」、「收到這種東西真的會有被騙的感覺」。

隨後更有過來人指出，這種「吐司版壽司」經常出現在開會的免費餐盒中，「我們公司餐盒很常看到啊」、「其實這種料理很難做」、「在餐盒吃過這種，吐司和黃豆粉，假肉鬆會把口水吸乾，海苔黏在口腔內，口感真的很差，也沒有醋飯該有的清爽酸味」、「台灣很多這種創意料理」、「免費餐盒常見的東西」。