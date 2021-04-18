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外國女記者來台生產 大讚醫療服務「超強」：台灣救了我們

聯合新聞網 / 綜合報導
來台灣生活兩年的女記者庫貝洛（Maria Jose Cubero）大讚台灣醫療服務。 圖擷自不要鬧工作室
來台灣生活兩年的女記者庫貝洛（Maria Jose Cubero）大讚台灣醫療服務。 圖擷自不要鬧工作室

「我第一個兒子是在哥斯大黎加剖腹產下的，本來以為這是最棒的經驗，直到我在台灣體驗了第二次剖腹生產！」來台灣生活兩年的女記者庫貝洛（Maria Jose Cubero）同時是兩個孩子的媽媽，原本以為她所居住的哥斯大黎加醫療環境很棒了，沒想到來台灣生產後，才發現這裡更勝一籌，不只服務貼心，連費用都比較便宜。

YouTube「不要鬧工作室」分享了庫貝洛的訪談內容，最開始因為在台灣航空擔任機師的老公來這裡定居一年，發現台灣是能照顧家庭的好國家，之後她才帶著大兒子來台，希望能體驗看看，後來她也在台灣生下第二個兒子，結果這裡的醫療環境讓她相當驚艷。

庫貝洛比較兩國醫療服務的不同，像是在哥國生產完當天，病人就會馬上回家，但是在台灣，至少會給她五天的時間好好休息。不只如此，台灣醫院還會幫忙照顧寶寶，也把所有事情包了，包括各項檢查與文件處理，大大減輕外國媽媽的壓力，費用甚至比哥國便宜，「總之這個超強的醫療服務真的救了我們」。

身為女記者的庫貝洛因為採線上工作，所以就算待在台灣，還是能繼續上班。她也說一家四口已經在台灣生活兩年，感到很快樂。

現在一家四口在台生活相當快樂。 圖擷自不要鬧工作室
現在一家四口在台生活相當快樂。 圖擷自不要鬧工作室

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