暖到想反給小費！ 客人「窩心備註」感動外送業：謝謝你重視

美食外送平台業日益興盛，但也傳出不少糾紛案例，尤其外送員的安全保障一直以來爭議不斷。不過，近日一名外送員分享，自己送完某筆訂單後，才發現收到來自客人的窩心備註，讓他相當感動；其他同業看了也紛紛直呼「都想給客人小費了」。

原PO在臉書社團「UberEats全台討論區」發出一張截圖，為來自點餐顧客的外送備註，內容提到「餐點送進管理室，不用趕路，比起餐點，我更重視的是你的安全，謝謝你的外送，辛苦了」。

原PO指出，其實自己是在已經送單完成後，才看到這段備註，而且這份訂單的送餐距離也不算遠，但即使只是短短幾句話，他看了還是十分感動，直呼「心暖暖」、「好客人還是很多的」。

該文一出，許多網友表示「以禮相待就是舒服」、「都想給客人小費了」、「好客人」、 「非常的溫馨」、「就算沒小費也是很暖心」、「感謝您重視我們的安全」等，稱讚客人的貼心舉動；但也有同行嘆道「互相的客人不多了」、「跑久了對這種口頭或文字的感謝已經無感了」、「好客人跟恐龍一樣（稀少）」。