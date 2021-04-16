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喜宴雞湯上桌他吃肉被笑 「沒見過世面」 網揭真相：傻傻的

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO參加喜宴時，大啖雞湯裡的雞肉卻被友人嘲笑，讓他好奇想問真的沒有人會吃嗎？ 示意圖／聯合報系資料照片
原PO參加喜宴時，大啖雞湯裡的雞肉卻被友人嘲笑，讓他好奇想問真的沒有人會吃嗎？ 示意圖／聯合報系資料照片

辦桌是台灣傳統宴客方式，每道菜餚既豐富又美味，有網友回憶起以前參加喜宴時，會吃著雞湯裡的雞肉，沒想到卻遭到友人的嘲笑「這種雞肉哪有人在吃的？」讓他當場紅了臉，他也好奇想問「辦桌雞湯的雞真的沒人在吃嗎？

這名網友在PTT貼文寫道，通常喜宴都會有一道雞湯料理，而且裡面都是用土雞、烏骨雞全雞下去燉的，他日前去吃辦桌時，回憶起以前有次參加喜宴，狼吞虎嚥地吃著湯裡的雞肉，沒想到友人竟在眾人面前嘲笑他「這種雞肉哪有人在吃的，都嘛老母雞吊湯，肉早就不好吃了，你真的沒見過世面耶！」

一席話讓原PO聽了瞬間臉脹紅，不好意思地回說「我覺得好吃不行嗎？」而如今這位當初嘲笑他的好朋友，卻因為跟他們幾個兄弟借了一筆錢後跑路，消失得無影無蹤，讓他很感嘆。原PO好奇想問網友們的意見「辦桌雞湯的雞真的沒人在吃嗎？」

貼文引起兩派不同看法，愛吃雞肉的人力挺「好吃啊，雞肉纖維很好嚼」、「其實大部分營養還是在肉裡」、「燉雞湯的雞哪有可能沒人吃」、「老母雞燉完就丟了，裡面那是新的雞」、「很好吃啊，肉超軟嫩的，筷子撥一下就能分開了」、「辦桌的雞湯幾乎是最不雷也好吃，不吃的傻了」。

不過也有人提出不吃的理由，「因為蒸太久，肉沒味了，湯才是重點」、「吃的人不多是因為雞肉在湯裡面不好撕吧」、「肉是比較柴沒錯，但要說大家都不吃也不至於」、「主要是煲湯後的雞肉很乾柴，確實不好吃」、「精華都在湯裡，肉早就沒什麼味道了」、「真的很難吃啊，又乾又柴，更別說上雞湯時都吃飽了」、「你那樣把雞肉用的又碎又爛，的確讓人不想吃」。

還有網友猜測友人應該是想打包才故意這樣說，「因為這樣講他才有機會打包啊，傻傻的」、「他只是想打包，維持完整性」、「其實，他是想當菜尾打包」、「心理戰啦，你以為辦桌只是去吃東西這麼簡單？」、「大家都不吃才能包多點，你被唬到了」、「我也都這樣跟朋友講，湯分完回頭就把整隻雞包回家」。

辦桌 喜宴

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