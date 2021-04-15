超商店員揭即期品的正確吃法！ 網讚嘆：根本花式吃報廢

每個人對於房子、車子的認知不同，引發購買的動機也千百種，自然對產品的吸引力及要求也不一樣。有網友分享，近日學了不少廚房新知，對料理烹調充滿興趣，希望能擁有自己的廚房，讓她忍不住笑稱「怎麼更增加了買房的慾望？」

2021-04-15 20:03