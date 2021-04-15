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超商店員揭即期品的正確吃法！ 網讚嘆：根本花式吃報廢
台灣連鎖超商遍布，不少外食族會選擇購買微波食品解決一餐，倘若某些餐點保存期限將至，也會推出促銷價格吸引消費者購買，以免浪費。有店員分享，他將各項報廢餐點巧手擺盤成一道道精緻料理，讓網友忍不住讚嘆「根本就是被超商耽誤的廚師」。
一名超商店員於《靠北7-11》上貼出自己獨有的「超商報廢的正確吃法」，從照片中可以看到許多以塑膠餐盒裝的餐點，經過原PO的巧手擺盤，將一道道樸實的料理轉變成高級精緻料理。只見照片中的義大利麵、炒飯、便當及御飯糰經過塑形、擺盤後，搭配上水果及沙拉，將整體賣相提升了好幾倍，令網友震驚不已。
網友紛紛讚嘆表示，「您入錯行了，比較適合餐飲業內場」、「可以不要把報廢品弄成我吃不起的樣子嗎？」、「花式吃報廢啊，人生太精緻了」、「可以去高級餐廳擺盤了，薪水現漲三倍」、「被小7耽誤的廚師，好會玩食物」、「天啊！高手在人間，這是國宴吧」，也有網友詼諧表示，「我們吃的是同一種報廢嗎？」、「為什麼我吃的報廢跟你的不一樣」、「超商做久了！果然對吃很講究XD」。
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