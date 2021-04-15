對料理有興趣卻直呼「超想買房」 網提見解：這就是天性

每個人對於房子、車子的認知不同，引發購買的動機也千百種，自然對產品的吸引力及要求也不一樣。有網友分享，近日學了不少廚房新知，對料理烹調充滿興趣，希望能擁有自己的廚房，讓她忍不住笑稱「怎麼更增加了買房的慾望？」

一名網友於《PTT》上發文分享，透露自己最近對料理富含興趣，也在閒暇時間查詢對於廚房廚具的材質差異性、烹調特性、及自身烹調需求，此外，更讓她燃起熊熊慾望，想擁有自己的廚房、廚具等設備，想買的清單落落長，原PO更興奮直呼「怎麼看了更增加買房的渴望？！大家渴望買房的因素呢？」

網友們紛紛留言表示「這就是天性」，「人本來就會想『擁有』自己的巢穴，天性使然」、「這是歸屬感」、「有個擋風遮雨的容身之處」、「需要一個容身之處」、「很累的時候，有個地方可以躲，按著自己的意願」、「想擁有一個可以自己胡搞瞎搞的小天地」。

也有網友對於優秀的廚具、實用美觀的裝潢設計很有感，「有洗碗機煮飯事倍功半，買新房才好裝洗碗機」、「看過房就會想買房，可以做自己需要的裝潢」、「有廚房真的很棒，有養貓狗會更想買房」。