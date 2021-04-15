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黑人頭變香菇！他擔心限水衝髮廊洗頭 網看成果笑翻：北韓領導人
台灣水情拉緊報，台中、苗栗、北彰化從4月6日起實施「供五停二」的限水措施，以台中地區來說，甲區停水時間為週二和週三，乙區於週四及週五停水。近日就有一名男網友PO文表示，自己燙了一顆「黑人頭」，但因為擔心限水，所以趕緊到髮廊洗頭，沒想到洗完後，讓他超傻眼。
該名網友在臉書社團「爆廢1公社」PO文表示，半個月前去燙了一顆自己很想燙的造型，「因為台中禮拜二跟禮拜三停水關係，想說就到家裡附近髮廊去洗一下頭」，結果洗完頭後，原本的「黑人頭」竟變成「香菇」，讓他氣得大罵髒話。
貼文一出，引來網友熱烈討論，紛紛留言笑說「嘴角不自覺上揚」、「我覺得會流行的」、「我只能替你默哀了」、「杏鮑菇頭不錯啊」、「不錯喲！變菇頭了」。還有網友開玩笑表示「北韓領導人」、「金正恩4ni（是你）」、「怎麼感覺看到偉大的領導人去燙頭髮了」。
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