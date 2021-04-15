外帶4杯雲朵瑪奇朵回家竟剩半杯 老饕解惑：奶泡正常發揮！

每間飲料店的飲料製作方法不盡相同，依據客人需求調整冰塊、奶量、甜度等，有時候一不小心就容易引發糾紛、誤會。有女網友分享，日前她去星巴克外帶4杯「鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵」，買完回到家打開卻都只剩「半杯」，讓她忍不住好奇問道「這是正常的嗎？」

一名女網友於《爆廢1公社》上發文分享，她趁著買一送一外帶了兩組鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵，並調整為一下糖、去冰。在店內時飲料看起來都幾近全滿，不料回家後卻只剩下「半杯」，令她無奈表示「我確定我沒有偷喝！」。有網友於底下留言解答，「上面都是奶泡，消掉很正常」、「瑪奇朵是奶泡，這正常發揮」。

網友紛紛留言表示，「瑪奇朵是奶泡，搖一搖就不見了」、「購買前…店員都會提醒再詢問是否要購買該飲品，這飲料消泡了本來就沒有全滿」、「這款原本就是半杯奶泡，雲朵飛走了」、「這就是奶泡啊，瑪奇朵不適合外帶」、「沒喝過，長知識了」、「當棉雲散去，是不是只剩下…這幾杯名為『心痛的感覺』」、「店員有說雲朵就是空氣打進去，所以空氣消了就會這樣，建議買完趕快喝」。

看完網友踴躍的發言，最後原PO也於文末感謝大家熱情的回應，「謝謝各位，我明白了。原來這是正常的，長知識了」，「因為我沒經驗不知道會是這樣，一杯165元喝起來有點悶啊，還好有買一送一」。