廁所高掛乾、坤二字傻傻分不清男女廁！ 宮廷劇迷秒曝解答

不少民眾、建商在建築上會設計一些巧思，使得原本枯燥乏味的建築物注入一些文化、藝術特色。有女網友分享，她在某間廁所外頭苦思許久，門口牆上僅標示「乾、坤」二字，令她丈二金剛摸不著頭緒。

一名女網友於《爆廢1公社》上貼出一張照片並表示，「這誰分得出來哪個是男廁哪個是女廁？害我只能偷偷往內瞄」。因原PO出門在外想上廁所，到了門口卻只見廁所外牆上掛著「乾、坤」二字，外觀上又大同小異，無法分辨到底哪個是男廁哪個是女廁，讓她一時之間不知道該往哪邊走。

文章發布後，有宮廷劇忠實粉絲出面解答，「看宮鬥劇就會知道了，乾清宮（皇帝）、坤寧宮（皇后）」、「妳沒有看《如懿傳》吼！坤為女陰之首，乾為陽」、「乾卦為陽、坤卦為陰」、「乾清宮=皇帝宮殿，坤寧宮=皇后宮殿」，另外也有網友坦言遇到這種分辨困難時，基本上都默認「通常女廁都會在右邊」、「男左女右啦」。

也有網友對於這樣的設計巧思詼諧表示，「國文不好直接等被抓性騷擾，這個廁所很有鑑別度」、「這要先合八字命盤，不合不給進」、「對不起，我會直接探頭看看有沒有小便斗」、「上個廁所好像考試，不知道還要趕快上網查！真辛苦」。