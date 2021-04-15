快訊

太魯閣號事故背後：過來人談工地「六大狀況」讓問題難防

83歲退休教授徵婚 求22至40歲氣質女子給月薪千萬美元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

唱歌被人塞錢？他去KTV唱兒歌結局曝光 網笑：致富之路出現了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友去老式KTV唱兒歌，被50歲阿伯塞了1000元，讓他超傻眼。臉書社團「爆怨2公社」
一名網友去老式KTV唱兒歌，被50歲阿伯塞了1000元，讓他超傻眼。臉書社團「爆怨2公社」

日前有網友去一家老式KTV，點了一首兒歌過過歌癮，沒想到剛唱完，就被一名路人阿伯請下台，還塞給他1000元紙鈔表示感謝，讓該名網友又氣又好笑。貼文一出，引來許多網友笑翻直言「看見商機了」，紛紛敲碗問是「哪家KTV，我也要去賺！」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，日前去一家較老式的KTV唱歌消費，原本以為可以盡情歡唱，燃燒歌魂，但萬萬沒想到，當他唱完一首兒歌時，一位50歲老先生突然衝上前來，塞給他1000元紙鈔「請他下台」，讓原PO超傻眼，憤慨地說道「唱兒歌錯了嗎！！！五音不全錯了嗎！！！這1000我要裱框」。

貼文曝光後，隨即引發網友討論，短短4小時，按讚數衝到3千人，許多網友笑翻，「哈哈哈，這該高興還是生氣？」、「你沒錯！錯的是那支麥克風！它沒把聲音變成你想要的樣子」、「哪裡可以賺這一千，我也去高歌一曲」、「一條新的致富之路出現了」、「不錯了，上次有一個唱得不好聽的，直接被趕出去」。

KTV

延伸閱讀

一碗牛肉麵不到50元！他驚呼「有鬼吧」 真相曝光網讚好吃

KTV前對眼嗆「看三小」 2組唱客互毆拔刀全遭法辦

相關新聞

水情吃緊他卻爽泡澡！畫面曝光網震驚：真省水達人

因中南部水情吃緊，水庫蓄水率每況愈下，許多縣市為節約用水，實施停水政策，以減緩缺水現況。但卻有網友分享，朋友在停水情況下還坐擁浴缸泡澡，不過畫面曝光後網友紛紛舉手投降「你贏了」！

唱歌被人塞錢？他去KTV唱兒歌結局曝光 網笑：致富之路出現了

日前有網友去一家老式KTV，點了一首兒歌過過歌癮，沒想到剛唱完，就被一名路人阿伯請下台，還塞給他1000元紙鈔表示感謝...

明星臉！女主播撞臉媽祖神像 網友驚艷：林默娘轉世

大甲媽祖和白沙屯媽祖先後起駕遶境，大批信徒也跟隨進香，為每一年的宗教盛事帶來高潮，壹電視主播李美萱也趕搭這股熱潮，她在臉書和IG貼出自己和媽祖照片的對比圖，讓人驚訝的是她竟然和媽祖有「明星臉」，她笑說「原來也有成為天后的時候」。

來一碗Lu Meat Rice？ 網看小吃菜單笑翻：別為難外國人了

台灣的美食受到許多國外民眾的喜愛，不少店家也會特地附上雙語菜單，方便觀光遊客點餐。不過，近日一名網友貼出一張英語菜單，其中荒謬的英文翻譯讓外國人實在看傻了眼，包含魯肉飯是「Lu Meat Rice」、下水是「into the water」等，照片曝光後也讓大批網友笑翻，直呼「太為難外國人」。

破萬元名牌戒指神似這東西 網歪樓曬照：第一次可以炫富

時尚品牌是不少人的潮流指標，不過，太過前衛或獨特的設計，有時也讓大眾感到困惑。近日網紅作家「宅女小紅」就分享了某品牌推出的「纏繞戒指」，只見這枚要價台幣上萬元的戒指，外型神似室內電話的線圈，讓許多網友看了直呼傻眼，並紛紛曬出戴上時尚戒指的「炫富照」，引起熱烈討論。

日月潭乾涸見底！他在潭底拾獲一黑色機體 網回：手扒機無誤

日月潭近日因久旱不雨，正常水位的蓄水率已下滑至35%，日益乾涸下露出大片潭底，黃土龜裂情況嚴重。有網友分享，在見底的日月潭撿到不明黑色晶體，讓他好奇發問「這是傳說中的小黑金剛嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。