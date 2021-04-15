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唱歌被人塞錢？他去KTV唱兒歌結局曝光 網笑：致富之路出現了
日前有網友去一家老式KTV，點了一首兒歌過過歌癮，沒想到剛唱完，就被一名路人阿伯請下台，還塞給他1000元紙鈔表示感謝，讓該名網友又氣又好笑。貼文一出，引來許多網友笑翻直言「看見商機了」，紛紛敲碗問是「哪家KTV，我也要去賺！」
原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，日前去一家較老式的KTV唱歌消費，原本以為可以盡情歡唱，燃燒歌魂，但萬萬沒想到，當他唱完一首兒歌時，一位50歲老先生突然衝上前來，塞給他1000元紙鈔「請他下台」，讓原PO超傻眼，憤慨地說道「唱兒歌錯了嗎！！！五音不全錯了嗎！！！這1000我要裱框」。
貼文曝光後，隨即引發網友討論，短短4小時，按讚數衝到3千人，許多網友笑翻，「哈哈哈，這該高興還是生氣？」、「你沒錯！錯的是那支麥克風！它沒把聲音變成你想要的樣子」、「哪裡可以賺這一千，我也去高歌一曲」、「一條新的致富之路出現了」、「不錯了，上次有一個唱得不好聽的，直接被趕出去」。
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