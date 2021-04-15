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基隆人曝日倒5桶除溼水超驕傲！ 內湖汐止宜蘭人全場共鳴

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO身為基隆人，自曝一天要倒5桶除溼水，讓中南部網友羨慕不已。圖擷自爆廢1公社
原PO身為基隆人，自曝一天要倒5桶除溼水，讓中南部網友羨慕不已。圖擷自爆廢1公社

台灣中南部地區水情嚴峻，部分地區為節約用水已開始實施供五停二限水制度。相較於缺水的中南部，多雨的基隆居民上網自曝，每天除濕機要倒掉5桶水，這種驕傲專屬於本地人，文章發布後，中南部網友紛紛留言表示羨慕。

一名網友於《爆廢1公社》上發文分享，目前全台缺水情況嚴重，水庫蓄水量逐步下滑，缺水已成燃眉之急。原PO自曝身為基隆人，「什麼叫缺水，教我還不一定會寫。每天除濕機要倒5桶水的驕傲你們不會懂啦」，他也於文末補充，因家中有3台除濕機，故每天約倒掉15桶除溼水。

不少中南部網友留言表示，「請支援雨水」、「倒來南部來，南部真的很缺水」、「基隆人的我不敢說自己財富自由但一定可以用水自由」、「水送來彰化可以嗎？已經第二週供五停二了」、「台南一直都沒下雨」、「台中人羨慕ing」、「可以分一點來高雄嗎？」、「我要搬去基隆啦」、「中南部望梅止渴，羨慕的眼神不斷飄出」。

也有其他地區的民眾表示超有共鳴，「我在汐止，除溼機真的24小時全年無休，基本上5公升的儲水桶大概一天3桶，不唬爛」、「內湖半斤八兩，14公升半天一桶，沒乾衣機會死的節奏」、「宜蘭也不怕缺水啊」、「以前業務區在基隆，除了錢什麼都可以忘，就是不能忘記帶傘」。

除濕機 基隆 汐止 限水

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