來一碗Lu Meat Rice？ 網看小吃菜單笑翻：別為難外國人了

台灣的美食受到許多國外民眾的喜愛，不少店家也會特地附上雙語菜單，方便觀光遊客點餐。不過，近日一名網友貼出一張英語菜單，其中荒謬的英文翻譯讓外國人實在看傻了眼，包含魯肉飯是「Lu Meat Rice」、下水是「into the water」等，照片曝光後也讓大批網友笑翻，直呼「太為難外國人」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文表示，自己剛剛看見一位外國人對著一份菜單喃喃自語，接著開始笑到不行，最後被一旁的台灣友人抬走。該網友隨後也附上菜單的照片，並稱自己走近一看，才發現這張菜單「能吐槽的地方也太多」。

只見照片中的菜單上，店家將魯肉飯標記成「Lu Meat Rice」、控肉便當是「Control meat and Lunch」、招牌便當為「Sign Board Lunch」；另外，小吃常見的雞鴨內臟「下水」，被譯成「into the water」、但下水湯是「under the water soup」；肉類部分，肝連肉翻成「Liver even」、貢丸則是「Tribute」。

照片一出，許多網友看了紛紛笑回「要不要吃control meat」、「走了啦，來吃under water」、「外國人看到會嚇一跳，這是食人肉餐館嗎」、「招牌便當感覺很難咬」、「太為難外國人」、「下水湯英文也太神秘」、「誰敢點」。

其實為了因應各國觀光遊客，台北旅遊網過去曾針對常見的餐點，羅列出「百大小吃多語菜單」，提供包含中文、英語、日文及韓語的翻譯給店家使用，其中就可以查詢到魯肉飯的英文為「braised pork on rice」、控肉飯則是「soy-braised pork with rice」等，避免翻譯不當釀出笑話。