來一碗Lu Meat Rice？ 網看小吃菜單笑翻：別為難外國人了

台灣的美食受到許多國外民眾的喜愛,不少店家也會特地附上雙語菜單,方便觀光遊客點餐。不過,近日一名網友貼出一張英語菜單,其中荒謬的英文翻譯讓外國人實在看傻了眼,包含魯肉飯是「Lu Meat Rice」、下水是「into the water」等,照片曝光後也讓大批網友笑翻,直呼「太為難外國人」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文表示,自己剛剛看見一位外國人對著一份菜單喃喃自語,接著開始笑到不行,最後被一旁的台灣友人抬走。該網友隨後也附上菜單的照片,並稱自己走近一看,才發現這張菜單「能吐槽的地方也太多」。

只見照片中的菜單上,店家將魯肉飯標記成「Lu Meat Rice」、控肉便當是「Control meat and Lunch」、招牌便當為「Sign Board Lunch」;另外,小吃常見的雞鴨內臟「下水」,被譯成「into the water」、但下水湯是「under the water soup」;肉類部分,肝連肉翻成「Liver even」、貢丸則是「Tribute」。

照片一出,許多網友看了紛紛笑回「要不要吃control meat」、「走了啦,來吃under water」、「外國人看到會嚇一跳,這是食人肉餐館嗎」、「招牌便當感覺很難咬」、「太為難外國人」、「下水湯英文也太神秘」、「誰敢點」。

其實為了因應各國觀光遊客,台北旅遊網過去曾針對常見的餐點,羅列出「百大小吃多語菜單」,提供包含中文、英語、日文及韓語的翻譯給店家使用,其中就可以查詢到魯肉飯的英文為「braised pork on rice」、控肉飯則是「soy-braised pork with rice」等,避免翻譯不當釀出笑話。