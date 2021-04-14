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麥當勞店員推銷甜心卡！他秒答應讓對方傻住 原因曝光網笑翻

聯合新聞網 / 綜合報導
麥當勞甜心卡，對於某些單點的商品有額外優惠。圖／麥當勞提供
麥當勞甜心卡，對於某些單點的商品有額外優惠。圖／麥當勞提供

知名連鎖速食店「麥當勞」商品豐富，不僅方便快速再加上不定期推出套餐優惠，因而深受台人喜愛。有網友分享，日前至麥當勞用餐時，店員突然問了一句「要不要加購甜心卡？」，不料當他回答後，店員卻愣在原地當機，原因曝光後眾人認同「真的會這樣！」

一名網友於《Dcard》上發文分享，日前他去麥當勞時，向店員單點了一份大薯和蘋果派，點完後店員向他詢問「請問要花39元加購甜心卡嗎？」當下原PO立刻點頭秒回「好！」，然而店員卻瞬間當機且愣在原地，回神後震驚地反問「你剛剛是說『好』嗎？」

對於店員的反應，原PO笑稱「雖然剛剛的『對』非常淡定，但我的心中卻已經笑到不行，可見店員已經問加價購問到麻痺了，偶然的答應真的會讓店員突然反應不過來」。最後原PO也於文末大讚店員的用心，「店員一想到我是單點一份大薯，便直接幫我搭配甜心卡優惠，反應真的超快的，各位在速食店上班的店員們辛苦了！」

原PO買賣當勞時，店員詢問「要不要加購甜心卡」，點頭答應後卻令員工當場當機。圖擷自Dcard
原PO買賣當勞時，店員詢問「要不要加購甜心卡」，點頭答應後卻令員工當場當機。圖擷自Dcard

網友紛紛留言表示有趣，同時也肯定店員的認真，「好好笑，真的會這樣，聽到『好』，會以為自己聽錯，而且原PO還沒有猶豫直接回答，更讓人困惑」、「店員都會推銷啊！被拒絕習慣了吧？所以聽到不是『不用』的時候就當機了」、「但反應很快，看的出來有專業的訓練，也有用心在努力的想服務客人，很棒」。

也有不少同行跳出來回應，「前陣子促銷蜂蜜紅茶，我也只是隨口問問，結果客人七份套餐飲料全部換蜂蜜紅茶，做飲料的臉直接黑掉，拍謝啦」、「有時候推銷鮮奶茶也是，三組套餐都搭配鮮奶茶我也會嚇死！」、「我們真的被拒絕習慣了，突然說好真的會嚇到...哈哈」。

麥當勞 Dcard 速食

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