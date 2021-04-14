偷吃被抓到！滑餐廳評價驚見出家人留言 大讚「牛肉很下飯」

佛教在各地的教義不同，而在台灣人的印象中，出家人多半清心寡慾、吃齋唸佛，並禁用葷食。不過，近日一名網友在查看外送平台的餐廳評價時，竟意外發現有自稱為出家人的用戶大讚牛肉好吃，甚至還說由於自己的身分不便到店內用餐，只好偶爾「偷點外送」，有趣的內容引起網友熱議。

一名網友在臉書「爆廢1公社」貼出一張截圖，為外送平台上某連鎖鐵板燒餐廳的評價內容，其中，一則4月6日的留言寫下「牛肉餐+單點豆腐很下飯，礙於我是出家人不便到店內買，只能偶爾偷點外送」，文末該用戶還以「阿彌陀佛」做結。

而同一張圖再往下看，可發現另一則3月25日的留言，也同樣寫道「牛肉餐+單點豆腐很下飯，雖然我吃素，但偶爾偷吃」，兩則相似的內容，讓人不禁聯想是由同一人寫下的評論。

該文一出，引來許多網友笑回「酒肉穿腸過，我佛心中臥」、「修心不修口，可以的」、「沒事沒事，廟內不能吃，回家吃就沒事了」、「心中假如沒有雞腿，吃了也無妨」、「外送真是幫了大忙」等；還有人分享「我遇過某出家人來買菸的」、「遇過一個尼姑問我麵包哪個是素的，我介紹一輪後，她拿了一個培根麵包結帳」；不過也有民眾質疑「這應該是冒名出家人留言的吧」，引起一番討論。